Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Patryk Zarębski po zwycięskiej walce z Michałem Przytułą z Mieleckiej Szkoły Boksu (fot. SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team)
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 września 2026

Stal w Czerminie. Patryk Zarębski najlepszym zawodnikiem MSB Region Boxing Cup

W 27 września w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie koło Mielca odbywał się międzynarodowy turniej MSB Region Boxing Cup z udziałem reprezentantów Stali Stalowa Wola Boxing Team. Podopieczni trenerów, Beniamina i Tobiasza Zarzecznych, odnieśli sześć zwycięstw, w tym cztery walki przegrali. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Patryk Zarębski, który w kategorii senior w wadze do 75 kg pokonał Michała Przytułę z Mieleckiej Szkoły Boksu.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wyniki walk zawodników Stali:

Senior
70 kg: Filip Klimek - Łukasz Rybacki (Róża Boxing) 2:1
75 kg: Mikołaj Siembida - Patryk Filipecki (Mielecka Szkoła Boksu) 3:0
75 kg: Patryk Zarębski - Michał Przytuła (Mielecka Szkoła Boksu) 3:0
90 kg: Jakub Kwiatek - Szymon Obrzut (Hutnik Nowa Huta) 3:0

Junior
60 kg:: Kacper Dziura - Dawid Madziar (Pomorzanin Toruń) 1:2
65 kg: Maciej Herdzik - Bartosz Zaremba (Pomorzanin Toruń) 0:3

Młodzik
54 kg: Franciszek Kredens - Olaf Sondej (Wisłok Rzeszów) 0:3
54 kg: Alan Sokolski - Balint Biro (Węgry) 2:1
80 kg: Jacek Burdzy - Maciej Ignacek (Pomorzanin Toruń) 1:2
90 kg: Dominik Idec - Sergiej Waszkowski (Mielecka Szkoła Boksu) 3:0

Walki sparingowe
30 kg: Dominik Dańko - Wiktor Płatek (Mielecka Szkoła Boksu)
36 kg: Julian Skiba - Szymon Jagiełło (Gawra Krosno)
40 kg: Dorian Urbanik - Tymon Filipowicz (Street Autonomy Sanok)

Fot. SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Legion bezkonkurencyjny. Kuźnia Koszykówki na podium
Stalowa Wola
Legion bezkonkurencyjny. Kuźnia Koszykówki na podium
Urząd w Nisku będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
Nisko
Urząd w Nisku będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku zakończony
Nisko
Remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku zakończony
Bezzałogowce w powietrzu i na ziemi
Stalowa Wola
Bezzałogowce w powietrzu i na ziemi
Ostatnie „Smaki historii”. Tym razem uczestnicy poznają kuchnię żydowską
Ulanów
Ostatnie „Smaki historii”. Tym razem uczestnicy poznają kuchnię żydowską
Złote i Diamentowe Gody w Stalowej Woli. 21 par świętowało jubileusz
Stalowa Wola
Złote i Diamentowe Gody w Stalowej Woli. 21 par świętowało jubileusz
68-latek uciekał przed policją. Miał ponad 1,5 promila
Stalowa Wola
68-latek uciekał przed policją. Miał ponad 1,5 promila
Stalowa Wola po raz kolejny gospodarzem największego hackathonu na świecie. NASA Space Apps Challenge 2026 już w listopadzie!
Stalowa Wola
Stalowa Wola po raz kolejny gospodarzem największego hackathonu na świecie. NASA Space Apps Challenge 2026 już w listopadzie!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu