Stal w Czerminie. Patryk Zarębski najlepszym zawodnikiem MSB Region Boxing Cup

Wyniki walk zawodników Stali:
Senior
70 kg: Filip Klimek - Łukasz Rybacki (Róża Boxing) 2:1
75 kg: Mikołaj Siembida - Patryk Filipecki (Mielecka Szkoła Boksu) 3:0
75 kg: Patryk Zarębski - Michał Przytuła (Mielecka Szkoła Boksu) 3:0
90 kg: Jakub Kwiatek - Szymon Obrzut (Hutnik Nowa Huta) 3:0
Junior
60 kg:: Kacper Dziura - Dawid Madziar (Pomorzanin Toruń) 1:2
65 kg: Maciej Herdzik - Bartosz Zaremba (Pomorzanin Toruń) 0:3
Młodzik
54 kg: Franciszek Kredens - Olaf Sondej (Wisłok Rzeszów) 0:3
54 kg: Alan Sokolski - Balint Biro (Węgry) 2:1
80 kg: Jacek Burdzy - Maciej Ignacek (Pomorzanin Toruń) 1:2
90 kg: Dominik Idec - Sergiej Waszkowski (Mielecka Szkoła Boksu) 3:0
Walki sparingowe
30 kg: Dominik Dańko - Wiktor Płatek (Mielecka Szkoła Boksu)
36 kg: Julian Skiba - Szymon Jagiełło (Gawra Krosno)
40 kg: Dorian Urbanik - Tymon Filipowicz (Street Autonomy Sanok)
Fot. SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team
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