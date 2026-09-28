28 września 2026

Stal w Czerminie. Patryk Zarębski najlepszym zawodnikiem MSB Region Boxing Cup

W 27 września w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie koło Mielca odbywał się międzynarodowy turniej MSB Region Boxing Cup z udziałem reprezentantów Stali Stalowa Wola Boxing Team. Podopieczni trenerów, Beniamina i Tobiasza Zarzecznych, odnieśli sześć zwycięstw, w tym cztery walki przegrali. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Patryk Zarębski, który w kategorii senior w wadze do 75 kg pokonał Michała Przytułę z Mieleckiej Szkoły Boksu.