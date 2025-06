Stal w barażach. Olimpia uratowana. Tanew popłynęła. Szacun dla Jezioraka

Piłkarze Jezioraka swoją postawą pokazali, że można grać w piłkę dla przyjemności i satysfakcji. Do Wólki Tanewskiej drużyna trenera Grzegorza Woźniaka mogła pojechać tylko i wyłącznie w celach turystycznych i nikt nie miałby do niej pretensji. Jej żadne punkty nie były już potrzebne i mogła grać „chodzonego” od pierwszego do ostatniego gwizdka. Mogła pozwolić sobie nawet na porażkę różnicą kilku goli. Jeziorak zrobił inaczej..

Dał innym lekcję sportowego charakteru. Prawdziwego ducha drużyny nie mierzy się wtedy, gdy walczy o awans. On objawia się najjaśniej właśnie w takich chwilach – gdy nic nie trzeba, ale dajesz z siebie wszystko. Gdy można przegrać bez konsekwencji, ale walczy się o zwycięstwo dla zasady. Dla kibiców i dla siebie samych.

W meczu Tanwi z Jeziorakiem zwycięska bramka padła w doliczonym czasie gry. Zdobył ją wprowadzony do gry w 80. minucie Paweł Oczkowski. Trafienie byłego obrońcy Stali Stalowa Wola zepchnęło drużynę z Wólki Tanewskiej na przedostatnie miejsce w tabeli - a dzisiaj oznacza to spadek do klasy A - i pomogło utrzymać się w „okręgówce” Olimpii Pysznica. Jedenastka trenera Dariusz Bartnika pokonała u siebie w ostatniej kolejce rezerwy Siarki 2:1. Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Marcel Golik i Fabian Mścisz.

W środę (18 czerwca) czeka nas - mamy nadzieję, że przedostatni a nie ostatni akcent w naszej lidze okręgowej - półfinałowe spotkanie barażowe o 4 ligę Stali Gorzyce, która podejmie drugi zespół rzeszowskiej „okręgówki” LKS Jasionka.

Drużyna trenera Pawła Wtorka zakończyła sezon zasadniczy zwycięstwem w Grębowie ze Słowianinem 6:0 (Lohan 2, Młynarczyk, Winiarski, Marut, Pyryt)

W drugim barażowym spotkaniu półfinałowym Lechia Sędziszów Młp. zmierzy się z LKS Czeluśnica - drugim zespołem grupy krośnieńskiej. Zwycięzcy spotkają się w finale, który zostanie rozegrany w sobotę, 21 czerwca. Jeżeli Stal Gorzyce wyjdzie zwycięsko ze środowej potyczki, będzie gospodarzem finału.

Wyniki 30. kolejki:

ŁKS Łowisko - Sparta Jeżowe 2:0, LZS Zdziary - Stal II Stalowa Wola 1:0, LKS Brzyska Wola - Pogoń Leżajsk 2:0, Olimpia Pysznica - Siarka II 2:1, Tanew Wólka Tanewska - Jeziorak Chwałowice 3:4, Transdźwig Stale - San Kłyżów 2:1, Słowianin Grębów - Stal Gorzyce 0:6, pauzowała Stal Nowa Dęba.

Tabela za www.regiowyniki.pl