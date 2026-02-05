Stal tym razem tylko srebrna i brązowa

Wicemistrzynią Podkarpacia do lat 20 w biegu na 200 m został Milena Basińska. Pobiegła w czasie 24,90 s. To jej nowy rekord życiowy na tym dystansie. Mistrzostwo zdobyła dwa lata starsza od Mileny, Maja Tittinger z Resovii, czas 24,44.

Srebrny medal i również „życiówkę” wywalczył także chodziarz Mateusz Stępień, który pokonał 5 km w czasie 29:22,76. Pierwszy był Kordian Krężel ze Stali Mielec - 25:13,23.Brązowe medali zdobyli: Julia Czarny (400 m – 58,30 s), Monika Zaręba (800 m – 2:21,89) , Bartosz Brodowski w chodzie sportowym na 5 km oraz wymieniony na wstępie Olafa Szumełda.

Klasyfikację medalową klubową wygrała Resovia - 12 medali (7 złotych - 3 srebrne - 2 brązowe), miejsce drugie zajęła Stal Mielec - 13 (5-4-44), a trzecie Komunalni Sanok - 7 (1-3-3). Stal Stalowa Wola została sklasyfikowana na miejscu ósmym - 7 (0-2-5).

Wyniki 3. Ogólnopolski Halowy Mityng POZLA 2026 i Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U 20