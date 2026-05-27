Stal Stalowa Wola PSA wystawiona na sprzedaż. Za ponad 14 milionów złotych

Samorząd chce pozostawić sobie jedynie symboliczną jedną akcję o wartości nominalnej tysiąca złotych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni miejscy na najbliższej sesji RM, we wtorek 2 czerwca.

Obecnie miasto posiada 14 186 akcji spółki. Sprzedaż niemal całego pakietu ma umożliwić pozyskanie inwestora strategicznego, który przejmie odpowiedzialność za dalszy rozwój klubu, jego finansowanie oraz zarządzanie w perspektywie długoterminowej.

Mimo planowanego wycofania się z roli głównego właściciela, miasto nie zamierza całkowicie opuszczać struktur spółki. Zachowanie jednej akcji ma pozwolić gminie utrzymać status akcjonariusza oraz wpływ na funkcjonowanie klubu poprzez przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

Proces sprzedaży poprzedzi wycena akcji wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę. Transakcja ma zostać przeprowadzona w trybie negocjacji rozpoczętych na podstawie publicznego zaproszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałą Rady Miejskiej z 6 sierpnia 2015 roku dotyczącą zasad zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego należących do gminy.