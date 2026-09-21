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21 września 2026

Stal Stalowa Wola Boxing Team na wielkim święcie boksu w Kielcach

Dwa dni, mnóstwo ludzi związanych z pięściarstwem, największe gwiazdy polskiego boksu, mecze Polskiej Ligi Boksu, seminaria, nowoczesny sprzęt i spotkania z mistrzami. W takim wydarzeniu uczestniczyła reprezentacja Stali Stalowa Wola Boxing Team. 18 i 19 września Targi Kielce stały się centrum bokserskiego świata. W stolicy województwa podkarpackiego odbywało VI Forum Polskiego Boksu i VI Międzynarodowe Forum i Targi Branży Bokserskiej po raz kolejny pokazały, jak szerokim środowiskiem jest dziś...

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do Kielc przyjechali zawodnicy, trenerzy, działacze, eksperci i przedstawiciele branży, a także kibice. Na miejscu nie zabrakło wielkich nazwisk. Gośćmi byli m.in. Andrzej Gołota, Dariusz „Tiger” Michalczewski, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Paweł Skrzecz, Krzysztof Kosedowski, Jerzy Rybicki.

Boks od strony ringu i... technologii

Kieleckie targi to jednak nie tylko spotkania z legendami. Ich wyjątkowość polega na połączeniu sportowej rywalizacji, edukacji i biznesu. Uczestnicy mogli zobaczyć najnowszy sprzęt wykorzystywany w treningu, uczestniczyć w seminariach i panelach szkoleniowych oraz posłuchać o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, nowoczesnej diagnostyki i technologii w przygotowaniu pięściarzy. Nie zabrakło również popularnego cyklu „Kwadrans z Mistrzem”, podczas którego legendy polskiego boksu opowiadały o swoich karierach i doświadczeniach. Wydarzenie uzupełniały walki pokazowe, atrakcje dla kibiców oraz piknik wojskowy z prezentacją nowoczesnego wyposażenia Wojska Polskiego.

Emocje dostarczyła również Polska Liga Boksu

Częścią wydarzenia były dwa mecze Polskiej Ligi Boksu. W jednym z nich WKB Rush Kielce pokonał RTX Golden Team Nowy Sącz 10:8 i wciąż pozostaje na czele ligowej tabeli z kompletem punktów. W drugim spotkaniu Pomorzanin Toruń wygrał z Królewskim Kraków 10:8. W barwach krakowskiego zespołu kolejny występ zanotował stalowowolanin Tobiasz Zarzeczny. Tym jednak razem musiał uznać wyższość Marcina Piejka. Sędziowie punktowali walkę 4:1 dla reprezentanta Pomorzanina. Była to piąta ligowa walka Tobiasza Zarzecznego w tym sezonie - pierwsza zakończoną porażką.

Stal Stalowa Wola wśród pięściarskiej elity

W Kielcach swoją reprezentację miała również Stal Stalowa Wola Boxing Team. Udział w takim wydarzeniu to dla klubu okazja do spotkania z przedstawicielami środowiska bokserskiego z całej Polski, wymiany doświadczeń oraz poznania najnowszych trendów w szkoleniu i wyposażeniu zawodników. Podczas gali Janek Bąk - zawodnik Stali odebrał z rąk Krzysztofa Włodarczyka rękawice przekazane klubowi przez Ministerstwo Sportu jako prezent dla sprawnie działających i dobrze zorganizowanych Akademii Bokserskich.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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