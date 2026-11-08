Stal rozpala parkiet! Siódma wygrana z rzędu, setka na liczniku i podium!

Spotkanie od początku układało się po myśli zielono-czarnych. Stal narzuciła rywalom wysokie tempo, a jedyny moment zawahania przydarzył się naszym koszykarzom pod koniec drugiej kwarty. Przy prowadzeniu 46:23, na niespełna trzy minuty przed przerwą, Stal pozwoliła rybniczanom przejąć inicjatywę. Goście wykorzystali ten fragment bezlitośnie, zdobywając 12 punktów z rzędu, podczas gdy gospodarze nie zdołali odpowiedzieć ani jednym celnym rzutem.

Po zmianie stron wszystko wróciło jednak na właściwe tory. Zespół trenera Rafała Partyki ponownie narzucił swoje warunki, odzyskał kontrolę nad spotkaniem i konsekwentnie powiększał przewagę.

Setne „oczko” dla gospodarzy zdobył rzutem z wyskoku Eric Jarecki. Wynik spotkania ustalił natomiast Wojciech Baran, który pojawił się na parkiecie w ostatnich 100 sekundach i zdążył popisać się dwiema skutecznymi akcjami podkoszowymi. Na szczególne podkreślenie zasługuje zespołowa jakość ofensywy Stali. Po raz pierwszy w obecnym sezonie każdy z zawodników wyjściowej piątki zakończył spotkanie z dwucyfrowym dorobkiem punktowym.

Sobotnie spotkanie było także okazją do pierwszego zaprezentowania się stalowowolskiej publiczności przez Kamila Barnusia. 23-letni zawodnik po raz pierwszy w tym sezonie wystąpił przed kibicami Stali. Po raz pierwszy w tym sezonie, bo w przeszłości reprezentował już barwy młodzieżowych zespołów Stali oraz CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola, a w sezonie 2020/2021 występował również w seniorskiej drużynie.

Do Stalowej Woli trafił z pierwszoligowego Solver Sokoła Łańcut. Wcześniej reprezentował także Wisłę Kraków, Cracovię, Start II Lublin, Deckę Pelplin, GAK Gdynia oraz UJK Kielce.

STAL STALOWA WOLA - MKKS RYBNIK 10:5:69 (29:29, 23:26, 33:21, 26:13)

STAL: Siemianiuk 32 (7x3), Maciejak 13, Zaguła 12 (1x3), Klawa 12 (8 zb.), Kunc 10 (2x3, 9 zb.) oraz Barnus 7 (1x3), Baran 4, Krzek 2, Paterek, Łabuda.

MKKS: Kawczyński 24 (1x3), Jagoda 11 (2x3), Podulka 10 (2x3), Koćma 4, Szczepanek 2 oraz Lewandowski 12 (2x3), Wiliński 5, Krok 1, Biela, Cieśla.