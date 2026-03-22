Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 marca 2026

Stal rozgromiła Niedźwiadki. W środę spotkanie z rezerwą GTK Gliwice

Koszykarze Stali Stalowa Wola nie dali żadnych szans Niedźwiadkom Przemyśl w meczu 2. ligi. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando drużyny trenera Rafała Partyki. Już po dwóch kwartach stalowowolanie mieli ogromną przewagę, prowadząc różnicą aż 34 punktów. Po trzeciej odsłonie przewaga Stali wzrosła do 40 „oczek” (90:40), co praktycznie rozstrzygnęło losy meczu.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Ostatecznie Stal Stalowa Wola pokonała outsidera tabeli 104:67. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył - „tradycyjnie” - Wiktor Siemianiuk (22). Na uwagę zasługuje także występ Szymona Zająca, który zdobył swoje pierwsze punkty w tym sezonie, i od razu 13. Łącznie młodzieżowcy Stali, wychowankowie klubu zdobyli w tym meczu ponad połowę punktów (60).

Przed stalowowolską drużyną dwa ostatnie mecze rundy zasadniczej. W środę, 25 marca Stal po raz ostatni w tym sezonie zaprezentuje się przed własną publicznością w spotkaniu z Tauronem GTK II Gliwice. Z kolei w sobotę, 28 marca zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków.

STAL STALOWA WOLA - NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL 104:67 (32:20, 35:13, 23:16, 14:18)
STAL: Siemianiuk 22 (4x3), Jadaś 11 (9 zb.), Krzek 11 (1x3, 7 zb., 8 as.), Maciej Paterek 3, Łabuda oraz Zając 13 (1x3), Kunc 11 (3x3, 9 zb.), Malynovskyi 10, Marcin Paterek 9 (3x3), Malecki 8, Baran 6.
NIEDŹWIADKI: Olejarz 23 (3x3, 9 zb.), Barszcz 17 (1x3), Osovskyi 10, Walciszewski 10 (2x3), Kijanka 7 oraz Sarna, Łabudzki, Huk, Guła.
Sędziowali: Dominik Hałka, Piotr Czernecki

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Pogoń w Pysznicy, stalowe derby w Nowej Dębie
Stalowa Wola
Pogoń w Pysznicy, stalowe derby w Nowej Dębie
Na Hutniczą zawitają w sobotę Niedźwiadki
Stalowa Wola
Na Hutniczą zawitają w sobotę Niedźwiadki
W rundzie jesiennej wszędzie było 3:3…
Stalowa Wola
W rundzie jesiennej wszędzie było 3:3…
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
Stalowa Wola
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
Kluby ze Stalowej Woli nie dostaną ani złotówki…
Stalowa Wola
Kluby ze Stalowej Woli nie dostaną ani złotówki…
„Stalówki” pojadą walczyć o półfinał mistrzostw Polski do Poznania
Stalowa Wola
„Stalówki” pojadą walczyć o półfinał mistrzostw Polski do Poznania
Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej
Siódmy z rzędu mecz „Stalówki” bez wygranej
Vincent drugi w Bielsku-Białej, Janek drugi w Pabianicach
Stalowa Wola
Vincent drugi w Bielsku-Białej, Janek drugi w Pabianicach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu