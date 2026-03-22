Stal rozgromiła Niedźwiadki. W środę spotkanie z rezerwą GTK Gliwice

Ostatecznie Stal Stalowa Wola pokonała outsidera tabeli 104:67. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył - „tradycyjnie” - Wiktor Siemianiuk (22). Na uwagę zasługuje także występ Szymona Zająca, który zdobył swoje pierwsze punkty w tym sezonie, i od razu 13. Łącznie młodzieżowcy Stali, wychowankowie klubu zdobyli w tym meczu ponad połowę punktów (60).

Przed stalowowolską drużyną dwa ostatnie mecze rundy zasadniczej. W środę, 25 marca Stal po raz ostatni w tym sezonie zaprezentuje się przed własną publicznością w spotkaniu z Tauronem GTK II Gliwice. Z kolei w sobotę, 28 marca zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków.

STAL STALOWA WOLA - NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL 104:67 (32:20, 35:13, 23:16, 14:18)

STAL: Siemianiuk 22 (4x3), Jadaś 11 (9 zb.), Krzek 11 (1x3, 7 zb., 8 as.), Maciej Paterek 3, Łabuda oraz Zając 13 (1x3), Kunc 11 (3x3, 9 zb.), Malynovskyi 10, Marcin Paterek 9 (3x3), Malecki 8, Baran 6.

NIEDŹWIADKI: Olejarz 23 (3x3, 9 zb.), Barszcz 17 (1x3), Osovskyi 10, Walciszewski 10 (2x3), Kijanka 7 oraz Sarna, Łabudzki, Huk, Guła.

Sędziowali: Dominik Hałka, Piotr Czernecki