13 października 2026

Stal rozbiła Unię. Sokół został nowym liderem

Zmiana na szczycie tabeli stalowowolskiej klasy okręgowej! Unia Nowa Sarzyna przegrała przed własną publicznością z rezerwami Stali Stalowa Wola 0:4 i spadła na piąte miejsce. Na fotel lidera wskoczył Sokół Kamień, który otrzymał trzy punkty walkowerem po niestawieniu się Czarnych Lipa. Emocji nie brakowało również na boiskach w Grębowie i Wólce Tanewskiej, gdzie bohaterem został Patryk Góreczny - zdobywca „złotej” bramki dla Tanwi w doliczonym czasie gry.