Stal rozbiła Unię. Sokół został nowym liderem

Unia Nowa Sarzyna - Stal II Stalowa Wola 0:4 (0:2)
0-1 Czerwik (30), 0-2 Kort (35), 0-3 Abramowicz (59), 0-4 Książek (74)
Unia: Sarzyński - Kiełbowicz, K.Kostyra, Jandziński, Wiatr, Siwiec (40 Karwacki), B.Gnatek (46 S.Gnatek), Leja (46. J.Madej, 77 Dec), Kucz, M.Madej (85 Błajda), Łuczak.
Stal: S.Madej - Książek (78 Walicki), Abramowicz, Kędziora, Żółtek (68 Moskal); Czerwik (75 Piotrowski), Kort (78 Bąk), Saj (46 Opoka), Solarz (46 Chilik), Wójs, Keita (62 Naporowski).
Sędziował Jakub Krawiec (Skopanie). Żółte kartki: Wiatr, Jandziński - Keita, Saj, Opoka, Abramowicz
Słowianin Grębów - Olimpia Pysznica 3:4 (2:3)
1-0 Marut (3), 1-1 Młynarczyk (13), 1-2 Maziarz (18), 1-3 Fabianowski (41), 2-3 Ivakhnenko (45), 3:3 Piechniak (70), 3:4 Dziura (72)
Słowianin: Moskal - Różański, Skała, Burek, (28 Rogowski), Baran, Gorzelany, Nieradka, Dec (82 Maciuba), Ivakhnenko, Marut, Piechniak (86 Ciba)
Olimpia: Świeca - Książek, M.Młynarczyk, Maziarz (61 Figat), Pikuła, Fabianowski, Serwacki (90+4 M.Golik), Skrzypek ()75 Urbanik), Bajgierowicz (88 Dąbek), Dziura, P.Młynarczyk.
Sędziował Paweł Okleciński (Zdziechowice). Żółte kartki: Piechniak, Rogowski, Gorzelany, Nieradka, Ivakhnenko - Serwacki, P.Młynarczyk, Dziura, Skrzypek, G.Golik.
W pozostałych meczach 10. kolejki:
Truck Kotowa Wola - Sparta Jeżowe 2:5 (0:4)
0-1 Szymecki (1), 0-2 Szewczyk (15), 0-3 Szewczyk (33), 0-4 Szymecki (44), 1-4 Kaczyński (49), 1-5 Kwiatkowski (65-sam.), 2-5 Madera (77)
LZS Zdziary - Siarka II 2:1 (0:1)
0-1 Zawół (10) - 1-1 Kogut (72), 2-1 Kogut (90)
Łęg Stany - ŁKS Łowisko 3:6 (1:2)
0-1 Mazek (13), 1-1 Kvaterniuk (40), 1-2 Socha (41), 2-2 Kozioł (51), 2-3 Socha (58), 2-4 Mytych (60), 2-5 Nowak (76), 3-5 Kozioł (77), 3-6 Olko (78)
Stal Nowa Dęba - Podlesianka 3:1 (1:0)
1-0 Róg (26), 2-0 Sobusiak (73), 3-0 Głód (71), 3-1 Kowalski (90+1)
Tanew Wólka Tanewska - Stal Gorzyce 2:1 (0:1)
0-1 Horajecki (11), 1-1 Małek (80), 2-1 Góreczny (90+4)
Tabekla za www.regiowyniki.pl
Komentarze