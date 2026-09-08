Stal rozbiła bank w Krakowie - 15 medali i zwycięstwo w klasyfikacji medalowej i punktowej!

Z dwoma medalami wrócili z mistrzostw: Dmytro Sofronov, który triumfował w dwóch konkurencjach, w rzucie dyskiem (47,37 - rek. życ.) i w rzucie oszczepem (45,60) oraz Wanessa Pistor, najlepsza zawodniczka w rzucie dyskiem (43,72) i srebrna medalistka w pchnięciu kulą (11,40). Trenerem tej trójki jest Paweł Drapała.

Oprócz tej dwójki na najwyższym stopniu podium stanęła podopieczna trenera Jacka Łypa - Karolina Kowalczykowska, która wygrała rzut młotem (40,88) i zawodniczka trenera Andrzeja Siwka, Weronika Pieróg w biegu na 2000 m (7:05,30)

Pozostałe medali dla Stali Stalowa Wola zdobyli: Aleksandra Abram w biegu na 600 m (1:40,10 - PB), Emilia Tryka w rzucie młotem (38,24), Gerard Moskal w rzucie dyskiem (38,81), sztafeta 4x100 m w składzie: Tymoteusz Kufel, Konrad Kusz, Kacper Grzybowski, Kacper Wojtala (47,12) - wszyscy srebrne, a brązowe: Gerard Moskal w rzucie młotem (43,97), Polina Święcicka w rzucie oszczepem (27,22), Lena Brodowska w rzucie dyskiem (27,26 PB) i Oliwia Bełzak w rzucie młotem (27,23).

TUTAJ miejsca pozostałych reprezentantów Stali i zdjęcia z mistrzostw

Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola