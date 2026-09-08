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Od lewej: Wanessa Pistor, trener Paweł Drapał, Lena Brodowska i Dmytro Safronov (fot. KKL Stal Stalowa Wola/facebook)
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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Jarocin 8 września 2026

Stal rozbiła bank w Krakowie - 15 medali i zwycięstwo w klasyfikacji medalowej i punktowej!

W Krakowie odbywały się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, które zgromadziły 350 najlepszych lekkoatletów z Małopolski i Podkarpacia (roczniki 2011-12). Kapitalną dyspozycję zademonstrowali zawodnicy Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Wygrali klasyfikację punktową i medalową. Aż 11 z 15 zdobytych medali wywalczyli w konkurencjach rzutowych; 5 (3-1-1) zawodnicy trenera Pawła Drapały, 5 trenera Jacka Łypa i 1 trenera Andrzeja Siwka.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Z dwoma medalami wrócili z mistrzostw: Dmytro Sofronov, który triumfował w dwóch konkurencjach, w rzucie dyskiem (47,37 - rek. życ.) i w rzucie oszczepem (45,60) oraz Wanessa Pistor, najlepsza zawodniczka w rzucie dyskiem (43,72) i srebrna medalistka w pchnięciu kulą (11,40). Trenerem tej trójki jest Paweł Drapała.
Oprócz tej dwójki na najwyższym stopniu podium stanęła podopieczna trenera Jacka Łypa - Karolina Kowalczykowska, która wygrała rzut młotem (40,88) i zawodniczka trenera Andrzeja Siwka, Weronika Pieróg w biegu na 2000 m (7:05,30)

Pozostałe medali dla Stali Stalowa Wola zdobyli: Aleksandra Abram w biegu na 600 m (1:40,10 - PB), Emilia Tryka w rzucie młotem (38,24), Gerard Moskal w rzucie dyskiem (38,81), sztafeta 4x100 m w składzie: Tymoteusz Kufel, Konrad Kusz, Kacper Grzybowski, Kacper Wojtala (47,12) - wszyscy srebrne, a brązowe: Gerard Moskal w rzucie młotem (43,97), Polina Święcicka w rzucie oszczepem (27,22), Lena Brodowska w rzucie dyskiem (27,26 PB) i Oliwia Bełzak w rzucie młotem (27,23).

TUTAJ miejsca pozostałych reprezentantów Stali i zdjęcia z mistrzostw

Fot. Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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