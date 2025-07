Stal - Resovia 3:3 w pierwszym sparingu drugoligowców

Pierwsza bramka padła w 14. minucie. Był to „samobój” jakim jeden z testowanych w Stali piłkarzy uraczył drugiego. Wyrównał kwadrans później, po indywidualnej akcji, były zawodnik Resovii - Kelechukwu Ibe-Torti. Przed przerwą Stal miała szansę na objęcie prowadzenia. Piłka po „główce” Damiana Oko trafiła w poprzeczkę.

W 49. minucie bramkarz Resovii popełnił błąd. Wyszedł daleko ze swojej bramki, zauważył to Lukas Hrnciar i popisał się celnym strzałem z rzutu wolnego bitego ze swojej… połowy. W 58. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, wynik podwyższył głową Łukasz Furtak.

Ostatnie pół godziny należało do gości. Trener Stali wypuścił na ten czas do gry młodzieżowców i testowanych graczy, a ci nie dawali sobie rady z atakującą Resovią. W 78. minucie celnie z głowy uderzył nabytek rzeszowskiej drużyny, Bartosz Zimnicki,a chwilę później do wyrównania doprowadził płaskim strzałem w długi róg, Gracjan Jaroch.

Stal Stalowa Wola - Resovia 3-3 (1-1)

0-1 zawodnik testowany (14-sam), 1-1 Kelechukwu Ibe-Torti (31), 2-1 Lukas Hrnciar (49), 3-1 Łukasz Furtak (58), 3-2 Bartosz Zimnicki (78), 3-3 Gracjan Jaroch (83)

Stal, I połowa: testowany - Furtak, Oko, Kukułowicz, Bystrek (31 Łukawski), Hebel, testowany I (31 Hrnčiar), testowany (31 testowany II), Ibe-Torti, Surzyn, Łącki. II połowa: testowany (61 Smyłek) - Furtak (61 Lelek), Oko (61 Książek), Łukawski (61 testowany I), testowany II, Hrnčiar, Hebel (61 Fedejko), Kukułowicz (61 Żółtek), Nowak, testowany III, Łącki (61 testowany IV).

Resovia, I połowa: Tetyk - Geniec, Szymocha, Kowalski-Haberek, Rębisz, Bąk, testowany I, Romanowski, Pieniążek, Banach, Bałdyga, II połowa: Zwoliński - Grasza, Banach, Kowalski-Haberek, Małachowski, Bąk, Jaroch, Zimnicki, II, testowany III, testowany IV.

Sędziował Mariusz Myszka.