Dawid Łącki (fot. Daniel Tracz/www.stal1938.pl)
Stalowa Wola 17 stycznia 2026

Stal przegrała w Tuszowie Narodowym ze… Stalą

W drugim tegorocznym meczu kontrolnym Stal Stalowa Wola uległa w Tuszowie Narodowym Stali Rzeszów 0:2. Pierwszą bramkę zdobył w pierwszej połowie były napastnik „zielono-czarnych”, Brazylijczyk zdobyli Jonathan Junior, natomiast w drugiej, piłkę w naszej bramce umieścił Kacper Misiak.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W zespole „Stalówki” zabrakło kilku podstawowych zawodników, m.in. Damiana Oko, Huberta Tomalskiego, Olafa Nowaka i Łukasza Radeckiego. Trener Maciej Musiał wykorzystał jednak spotkanie do testów – na boisku pojawili się młodzieżowcy walczący o angaż: bramkarz Krystian Harciński (Radomiak), defensywny pomocnik Wojciech Machura (Arka II Gdynia) oraz obrońca Igor Wiśniewski (Górnik Zabrze).
Kolejny sparing Stal rozegra za tydzień w Stalowej Woli, gdzie zmierzy się z Resovią.

STAL RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 2:0 (1:0)
1-0 Jonathan Junior (30), 2-0 Misiak (70)
Rzeszów, I połowa: Kozioł (30 Vanivskyi), Warczak, Kaczor, Synoś, Kukułka, Jabłoński, Kucharski, Thill, Łyczko, Wolski, Jonathan Junior.
II połowa: Vanivskyi (68 Wolff) - Połap (80 Darwish), Zieja, Synoś (63 Postupalskyi), Perduta, Łysiak, Kądziołka, Sławiński (87 Brzęk), Masiak, Musik, Wachowiak.
Stalowa Wola, I połowa: Smyłek - Kukułowicz, Furtak, Żemło, Getinger, Hebel, Surzyn, Lelek, Łącki, testowany 1, testowany 2.
II połowa: Testowany 3 - Fedejko, Tyburczy, Zaucha, Niedbała, Hrnciar, Bystrek, Kendzia, Wolny, Testowany 1 (73 Łukawski), Testowany 2 (73 Wójs).

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

