Stal przed trudnym wyzwaniem. W sobotę podejmie wicelidera z Bytomia

W ostatnim spotkaniu ligowym bytomianie pokonali w swojej hali AZS AWF Miners Katowice 98:47. Stal także przystąpi do sobotniego meczu po wygranej, z Zagłębiem w Sosnowcu 80:77.W poprzednim sezonie Polonia rozdawała karty w rundzie zasadniczej. Zakończyła ją z kompletem 30 zwycięstw. Była wymieniana wśród głównych kandydatów do awansu. Pierwszą i drugą rundę play-off przeszła spacerkiem, eliminując najpierw Cracovię, a później AZS UMK Transbruk Toruń. W kolejnej fazie jej rywalem był RJ House Legion Legionowo. W pierwszym meczu w Bytomiu triumfowali dość niespodziewanie goście (90:88). W rewanżu lepsza była Polonia, wygrała w hali rywala 104:65, ale w trzecim starciu w Bytomiu, ponownie górą była drużyna z Legionowa (91:83) i marzenia o I lidze poloniści musieli odłożyć na ten sezon... W ubiegłym sezonie Polonia ze Stalą wygrała dwukrotnie w lidze. W Stalowej Woli 103:58, a na swoim parkiecie 98:56.