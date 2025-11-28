Miesięcznik
W ubiegłym sezonie Polonia pokonała Stal w Stalowej Woli 103:58
Stalowa Wola 28 listopada 2025

Stal przed trudnym wyzwaniem. W sobotę podejmie wicelidera z Bytomia

W 12. kolejce II ligi grupa C koszykarze Stali Stalowa Wola podejmą wicelidera Polonię Bytom. Drużyna, której trenerem jest były wybitny reprezentant Polski - Mariusz Bacik ma na swoim koncie tylko jedną porażkę. W 5. kolejce przegrała jednym punktem w Tarnowskim Górach z Polarisem 79:80. Mecz odbędzie się w sobotę, 29 listopada o godz. 17.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W ostatnim spotkaniu ligowym bytomianie pokonali w swojej hali AZS AWF Miners Katowice 98:47. Stal także przystąpi do sobotniego meczu po wygranej, z Zagłębiem w Sosnowcu 80:77.W poprzednim sezonie Polonia rozdawała karty w rundzie zasadniczej. Zakończyła ją z kompletem 30 zwycięstw. Była wymieniana wśród głównych kandydatów do awansu. Pierwszą i drugą rundę play-off przeszła spacerkiem, eliminując najpierw Cracovię, a później AZS UMK Transbruk Toruń. W kolejnej fazie jej rywalem był RJ House Legion Legionowo. W pierwszym meczu w Bytomiu triumfowali dość niespodziewanie goście (90:88). W rewanżu lepsza była Polonia, wygrała w hali rywala 104:65, ale w trzecim starciu w Bytomiu, ponownie górą była drużyna z Legionowa (91:83) i marzenia o I lidze poloniści musieli odłożyć na ten sezon... W ubiegłym sezonie Polonia ze Stalą wygrała dwukrotnie w lidze. W Stalowej Woli 103:58, a na swoim parkiecie 98:56.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

