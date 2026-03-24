Stal przed szansą na pierwszą „dziesiątkę”. W środę ostatni domowy mecz

Koszykarze Stali Stalowa Wola rozegrają w środę ostatnie w tym sezonie spotkanie ligowe przed własną publicznością. W zaległym meczu 24. kolejki II ligi podopieczni trenera Rafała Partyki zmierzą się z rezerwami Tauron GTK II Gliwice. Stawką tego pojedynku jest nie tylko zwycięstwo, ale także miejsce w pierwszej dziesiątce tabeli na zakończenie rundy zasadniczej.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na papierze gospodarze będą faworytem tego starcia. Rezerwy GTK Gliwice to bardzo młody zespół, złożony głównie z zawodników w wieku 17–18 lat. W obecnym sezonie drużyna z Gliwic wygrała na wyjeździe tylko jedno spotkanie, w Przemyślu z Niedźwiadkami 80:66.

Liderami ofensywy zespołu są: Piotr Łosiak, zdobywający średnio 17,7 punktu na mecz oraz Kajetan Misztal, ze średnią meczową 13 punktów. Ten zawodnik jest także najlepszym zbierającym drużyny ze średnią 10,8 zbiórek.mecz.

Mecz Stal Stalowa Wola - Tauron GTK II Gliwice, środa 25 marca, godz. 18

Gliwice, 9.11.2025 r.
GTK II GLIWICE - STAL STALOWA WOLA 75:85 (20:28, 14:20, 16:10, 24:27)
GTK: Łosiak 27 (2x3, 7 as.), Misztal 10 (9 zb.), Podulka 6 (2x3), Kowalski 5 (1x3), Kondratowicz 5 (1x3) oraz Szul 16 (8 zb.), Walczuk 3, Kozioł 2, Juraszek 1, Konracki.
STAL: Siemaniuk 29 (5x3), Maciejak 18 (1x3), Bandyga 4, Maciej Paterek 4, Krzywdziński 4 (9 zb.) oraz Kunc 16 (2x3), Łabuda 6 (2x3), Marcin Paterek 4, Krzek.

