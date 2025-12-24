Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław

Zwycięstwo w rozgrywkach młodzików zanotował także Kuźnia Koszykówki. Podopieczni trenera Roberta Bełczowskiego pokonali na wyjeździe AZS Jarosław. Kolejnym ich rywalem będzie 10 stycznia UKS Basket 15 Przemyśl.
U-13
STAL STALOWA WOLA - KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 120:39 (26:9, 28:l8, 26:8, 40:14)
STAL: Skuciński 30 (1x3), Zając 21, M.Wojtanowicz 20, M.Malecki 17, Małek 14, Czerwiński 6, Sokal 5, Torba 5, Janowski 2, Skowronek, P.Wojtanowicz, Zakrzewski, Chojnacki, Litowczuk.
Dla AZS najwięcej punktów: Krupa 8, Genc 7, Bilewski 6, Spatar 6.
AZS JAROSŁAW - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 37:64 (8:11, 14:11, 2:14, 13:28)
KK: Nawracaj 34, Sibiga 9, Cagara 6, Kudłacik 5, Bródka 4, Czwal 2, Karwas 2, Kotylak 2, Socha, Serafin, Kurek, Dziechciarz.
Dla AZS najwięcej punktów: Przykopski 8, Raba 7.
Tabela za podkarpackikosz.com.pl
Komentarze