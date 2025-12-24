24 grudnia 2025

Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław

Nie zatrzymują się! Koszykarze Stali w rozgrywkach podkarpackiej ligi młodzików U-13. W ostatniej kolejce team trenera Jacka Wojtanowicza pokonał różnicą 81 punktów zespół rzeszowskiej Politechniki. Było to dziesiąte zwycięstwo stalowowolskiego lidera, który następny mecz rozegra w Nowym Roku, 3 stycznia podejmie Dziki Mielec.