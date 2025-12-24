Miesięcznik
Urząd Marszałkowskie - życzenia
Stalowa Wola 24 grudnia 2025

Stal pokonała AZS Politechnikę Rzeszowską, a Kuźnia AZS Jarosław

Nie zatrzymują się! Koszykarze Stali w rozgrywkach podkarpackiej ligi młodzików U-13. W ostatniej kolejce team trenera Jacka Wojtanowicza pokonał różnicą 81 punktów zespół rzeszowskiej Politechniki. Było to dziesiąte zwycięstwo stalowowolskiego lidera, który następny mecz rozegra w Nowym Roku, 3 stycznia podejmie Dziki Mielec.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zwycięstwo w rozgrywkach młodzików zanotował także Kuźnia Koszykówki. Podopieczni trenera Roberta Bełczowskiego pokonali na wyjeździe AZS Jarosław. Kolejnym ich rywalem będzie 10 stycznia UKS Basket 15 Przemyśl.

U-13

STAL STALOWA WOLA - KU AZS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 120:39 (26:9, 28:l8, 26:8, 40:14)

STAL: Skuciński 30 (1x3), Zając 21, M.Wojtanowicz 20, M.Malecki 17, Małek 14, Czerwiński 6, Sokal 5, Torba 5, Janowski 2, Skowronek, P.Wojtanowicz, Zakrzewski, Chojnacki, Litowczuk.

Dla AZS najwięcej punktów: Krupa 8, Genc 7, Bilewski 6, Spatar 6.

AZS JAROSŁAW - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 37:64 (8:11, 14:11, 2:14, 13:28)

KK: Nawracaj 34, Sibiga 9, Cagara 6, Kudłacik 5, Bródka 4, Czwal 2, Karwas 2, Kotylak 2, Socha, Serafin, Kurek, Dziechciarz.

Dla AZS najwięcej punktów: Przykopski 8, Raba 7.

Tabela za podkarpackikosz.com.pl

