Stalowa Wola 19 października 2025

Stal pokazała charakter. Nie złożyła broni, walczyła do końca i wygrała!

Gdy sześć minut przed syreną kończącą mecz trafił spod kosza Miłosz Matyja i jego Basket Hills Bielsko-Biała wygrywał ze Stalą Stalowa Wola różnicą 13 punktów, nie było chyba na trybunie ani jednego kibica naszej drużyny, który miał jeszcze jakąkolwiek nadzieję, na odwrócenie losów spotkania…

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na szczęście, nie stracili jej koszykarze Stali, którzy nie poddali się zawczasu, nie złożyli broni, walczyli ambitnie i dwie minuty przed zakończeniem meczu, po rzucie Macieja Paterka objęli jednopunktowe prowadzenie 74:73. Za chwilę nie pomylił się z linii rzutów wolnych Norbert Maciejak i było 76:73. Goście odpowiedzieli celnym rzutem Janickiego, a tuż po wznowieniu gry przez Stal, Robert Kozaczka sfaulował Jakuba Kunca. Najskuteczniejszy i najlepszy zawodnik Stali w tym meczu wykorzystał obydwa rzuty wolne. Basket Hills żeby doprowadzić do remisu, musiał trafić „trójkę”. Miał na to 4 sekundy. Nie udało mu się i zwycięstwo Stali stało się faktem.
W Stali zadebiutował w końcu Tomasz Krzywdziński i obok wspomnianego Kunca był najlepszym zawodnikiem w naszym zespole. Przebywał na parkiecie 32 minuty i 19 sekund, zdobył 15 punktów, zebrał pod swoim koszem 9 piłek.

STAL STALOWA WOLA - BASKET HILLS BIELSKO-BIAŁA 78:75 (13:18, 19:15, 18:25, 28:17)
STAL: Krzywdziński 16 (2x3, 9 zb.), Maciejak 11 (1x3), Siemianiuk 8, Łabuda 5 (1x3), Maciej Paterek 4 oraz Kunc 23 (3x3), Bandyga 8, Krzek 3 (1x3), Jadaś.
BASKET HILLS: Koćma 25 (3x3), Matyja 19 (1x3), Kozaczka 18 (3x3, 14 zb.), Mamcarczyk 10, Rejowski oraz Janicki 2, Fenrych 1, Pietrzyk, Adamus, Olma.
Sędziowali: Bartłomiej Nycz i Ernest Alzak.

