Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
0.0 / 5
Stalowa Wola 3 marca 2026

Stal podejmie Minersów. Czas na zwycięstwo!

Już w środę, 4 marca koszykarze Stali Stalowa Wola zagrają przed własną publicznością awansem mecz 28. kolejki 2. ligi z AZS AWF Miners Katowice. Początek spotkania w hali SiR zaplanowano na godzinę 18. Stawką są niezwykle cenne punkty w bezpośrednim starciu sąsiadów z ligowej tabeli.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zespół z Katowic plasuje się tuż za Stalą. Ma na swoim koncie trzy punkty i trzy zwycięstwa mniej. Minersi na wyjazdach nie imponują skutecznością. Do tej pory triumfowali jedynie w Przemyślu, gdzie pokonali Niedźwiadki 83:66, oraz w Dąbrowie Górniczej, wygrywając po dogrywce z rezerwami MKS 105:100.

W pierwszej rundzie lepsi okazali się stalowowolanie. W Katowicach Stal zwyciężyła 72:65, kontrolując przebieg meczu przez większą część spotkania.

13. kolejka, 6 grudnia 2025 r.

AZS MINERS KATOWICE - STAL STALOWA WOLA 65:72 (18:19, 14:16, 11:17, 22:20)
AZS: Pluta 17 (3x3), Jopek 17 (9 zb.), Filga 16 (2x3), Gusławski 6, Walkowiak 3 oraz Hałka 4 (1x3), Porwit 2, Binkiewicz.
STAL: Siemaniuk 22 (4x3), Maciajak 19 (6 as.), Łabuda 9 (3x3), Krzywdziński 7 (1x3), Maciej Paterek 2 oraz Jadaś 8 (9 zb.), Kunc 4 (10 zb.), Marcin Paterek 1, Bandyga.
Sędziowali: Jakub Heród, Oliwia Toboła.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Na początek bezbramkowy remis z Podhalem
Stalowa Wola
Na początek bezbramkowy remis z Podhalem
Jacek Skrzeszewski dwa razy piąty na MP w Toruniu
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski dwa razy piąty na MP w Toruniu
Zagłębie wzięło rewanż za porażkę w Sosnowcu
Stalowa Wola
Zagłębie wzięło rewanż za porażkę w Sosnowcu
„Stalówka” rozpocznie w niedzielę wiosnę. Do Stalowej Woli przyjedzie Podhale
Stalowa Wola
„Stalówka” rozpocznie w niedzielę wiosnę. Do Stalowej Woli przyjedzie Podhale
W Sosnowcu siedem trójek w czwartej kwarcie. Jak będzie w rewanżu?
Stalowa Wola
W Sosnowcu siedem trójek w czwartej kwarcie. Jak będzie w rewanżu?
Michał Szumełda i Paweł Kraśnicki medalistami mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Michał Szumełda i Paweł Kraśnicki medalistami mistrzostw Polski
Veganki zagrają w Poznaniu
Stalowa Wola
Veganki zagrają w Poznaniu
Niestety, finał bez Sympatycznych Nisko
Stalowa Wola
Niestety, finał bez Sympatycznych Nisko
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu