Stal podejmie Minersów. Czas na zwycięstwo!

Zespół z Katowic plasuje się tuż za Stalą. Ma na swoim koncie trzy punkty i trzy zwycięstwa mniej. Minersi na wyjazdach nie imponują skutecznością. Do tej pory triumfowali jedynie w Przemyślu, gdzie pokonali Niedźwiadki 83:66, oraz w Dąbrowie Górniczej, wygrywając po dogrywce z rezerwami MKS 105:100.

W pierwszej rundzie lepsi okazali się stalowowolanie. W Katowicach Stal zwyciężyła 72:65, kontrolując przebieg meczu przez większą część spotkania.

13. kolejka, 6 grudnia 2025 r.

AZS MINERS KATOWICE - STAL STALOWA WOLA 65:72 (18:19, 14:16, 11:17, 22:20)

AZS: Pluta 17 (3x3), Jopek 17 (9 zb.), Filga 16 (2x3), Gusławski 6, Walkowiak 3 oraz Hałka 4 (1x3), Porwit 2, Binkiewicz.

STAL: Siemaniuk 22 (4x3), Maciajak 19 (6 as.), Łabuda 9 (3x3), Krzywdziński 7 (1x3), Maciej Paterek 2 oraz Jadaś 8 (9 zb.), Kunc 4 (10 zb.), Marcin Paterek 1, Bandyga.

Sędziowali: Jakub Heród, Oliwia Toboła.