Stal po siódme zwycięstwo, Śpiewak po dziewiatą bramkę…

Drużyna z Wielkopolski to drugoroczny drugoligowiec. Aktualnie drużyna trenera Krzysztofa Urtnowskiego, który końcem września zastąpił pracującego w Sokole przez 2,5 roku (od 29 kwietnia 2024 roku) Tomasza Pozorskiego, zajmuje w tabeli 13. miejsce - 13 pkt, 2 zwycięstwa - 6 remisów - 5 porażek. Na wyjazdach Sokół jeszcze nie wygrał. Jedyną zdobycz punktową zanotował remisując w Bydgoszczy z Zawiszą 1:1 i w Rzeszowie z Resovią 0:0.

Stal przystąpi do sobotniej konfrontacji po trzech kolejnych zwycięstwach. Łącznie ma ich na swoim koncie sześć i w sobotę zechce dopisać siódme, a piąte na swoim stadionie. W tej rundzie tylko GKS Tychy zdobył obiekt przy Hutniczej, wygrywając 2:1, a jeden punkt wywiózł Zawisza Bydgoszcz 1:1. Jaki wynik padnie w meczu z Sokołem, który notuje ostatnio zwyżkę formy?

W środę (28.10) najbliższy rywal naszej Stali wyeliminował z Pucharu Polski Podhale Nowy Targ wygrywając 2:1, a cztery dni wcześniej, w ostatniej kolejce ligowej pokonał w domu Śląsk II Wrocław 4:1. Hat-trick w tym meczu zanotował - Kacper Śpiewak. Wiosną „Śpiewny” reprezentował Stal Stalowa Wola, której jest wychowankiem i w zwycięskim dla niej meczu z Sokołem 3:0 pokonał bramkarza zespołu z Kleczewa z rzutu karnego. Po 13 kolejkach Kacper Śpiewak z 8 zdobytymi bramkami przewodzi stawce najlepszych strzelców 2 ligi.

Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew, sobota, 31 października, godz. 20