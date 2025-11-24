Miesięcznik
Jakub Kunc przymierzył celnie zza łuku i zapewnił Stali zwycięstwo
Stalowa Wola 24 listopada 2025

Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie

Cztery celne rzuty „za trzy” w ostatnich 86 sekundach meczu, dały koszykarzom Stali Stalowa Wola zwycięstwoa nad Zagłebiem Sosnowiec. Drużyna trenera Rafała Partyki wygrała drugi mecz na wyjeździe, a piąty w sezonie i wskoczyła do górnej „połówki” tabeli. Kolejnym rywalem Stali będzie w Stalowej Woli Polonia Bytom - sobota, 29 listopada, godzina 17.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Mecz Zagłębia ze Stalą rozpoczął celną „trójką” Przemysław Gołek, a zakończył - także celnym rzutem zza łuku - Jakub Kunc. Gospodarze na doprowadzenie do remisu mieli sekundę z „hakiem”...
Przez trzy kwarty nic nie zapowiadało zwycięstwa Stali. To koszykarze doskonale znanego w Stalowej Woli trenera Tomasza Służałka, za kadencji którego debiutował w drużynie seniorów obecny trener Stali, Rafał Partyka, nadawali ton grze. Po dwudziestu minutach prowadzili różnicą 12 „oczek” (46:34), a po trzech kwartach ich przewaga wynosiła już 24 punkty (72:48), i w tym momencie nie było chyba ani jednej osoby na hali, która Stal wskazałaby zwycięzcą tego pojedynku.
Tymczasem w ostatniej odsłonie stalowcy zagrali fantastycznie w ataku. Zdobyli 32 punkty - 21 po rzutach „za trzy”. Jeszcze 2,5 minuty przed końcem Zagłębie prowadziło 73:66. I Stal rozpoczęła koncert! „Za dwa” trafił Maciejak, a później w ciągu półtorej minuty, „trójkami” dziurawili kosz gospodarzy, kolejno: Siemianiuk, Łabuda, ponownie Siemianiuk i Kunc, i zwycięstwo Stali stało się faktem!

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - STAL STALOWA WOLA 77:80 (23:16, 23:18, 26:14, 15:32)
ZAGŁĘBIE: Nojszewski 25, Gołek 21 (4x3), M.Krawiec 15 (2x3), Piechowicz 5 (1x3), Viscardi oraz Maślanka 5, J.Krawiec 2, Bogdanowicz, Complak.
STAL: Siemianiuk 20 (4x3), Maciejak 15 (1x3), Krzywdziński 13 (8 zb.), Łabuda 3 (1x3), Maciej Paterek oraz Kunc 14 (2x3), Krzek 9, Jadaś 5, Marcin Paterek 1.
Sędziowali: Michał Kurcz, Mateusz Misdzioł

