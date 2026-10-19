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Z pawej Łukasz Klawa. W Krakowie w meczu z Wisłą zdobył 9 pkt
0.0 / 5
Stalowa Wola 18 października 2026

Stal odpaliła w drugiej kwarcie i Wisła popłynęła…

Koszykarze Stali Stalowa Wola odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu, drugie w Krakowie. Zielono-czarni wysoko pokonali Wisłę Veno 99:75. Kluczowa okazała się druga kwarta, w której podopieczni Rafała Partyki rozbili rywali 37:10 i zbudowali aż 29-punktową przewagę do przerwy. Stal kontrolowała przebieg spotkania do końcowej syreny, a teraz przed naszą drużyną kolejne wyzwanie - starcie Miners Katowice.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Pierwsza kwarta była wyrównana, a żadna z drużyn nie potrafiła zbudować wyraźnej przewagi. Wszystko zmieniło się w drugiej odsłonie. Stal wrzuciła wyższy bieg, skutecznie kończyła akcje i punktowała niemal z każdej pozycji. Efekt? Wygrana ta „ćwiartka” 37:10 i aż 29 punktów przewagi po dwudziestu minutach gry (63:34). Do przerwy w ofensywie błyszczeli: Erik Jarecki (17 pkt do przerwy) i Wiktor Siemieniuk. Ten drugi zakończył spotkanie z 25 punktami, pięcioma trafionymi „trójkami” i 11 asystami. Double-double zanotował również Zaguła - 10 punktów i 11 zbiórek.

Po zmianie stron Wisła wygrała obie kwarty, ale nie była już w stanie zagrozić kontrolującej przebieg meczu Stali. Zielono-czarni dowieźli zwycięstwo do końcowej syreny. Do pełni satysfakcji zabrakło jedynie przekroczenia granicy 100 punktów.

Stal pozostaje więc na zwycięskiej ścieżce, ale przed nią kolejne poważne wyzwanie. 24 października w Stalowej Woli zmierzy się z niepokonanymi dotąd Miners Katowice, liderem rozgrywek. To będzie test formy stalowców i szansa na zatrzymanie rozpędzonego rywala.

WISŁA VENEO KRAKÓW - STAL STALOWA WOLA 75:99 (24:26, 10:37, 20:16, 21:20)
WISŁA: Piszczatowski 15, Andruk 12 (2x3), Dąbek 9 (2x3), Cepuchowicz 2, Nowacki 2 oraz Magdziak 19 (2x3), Krzystek 8 (1x3), Hościłowicz 4 (1x3), Sosnowski 2, Graniczka 2, Ngarambe, Kucała.
STAL: Siemieniuk 25 (5x3, 11 as.), Maciejak 11, Kubiak 10, Zaguła 10 (11 zb.), Klawa 9 (1x3) oraz Jarecki 21 (4x3), Łabuda 6 (2x3), Kunc 6 (1x3), Jadaś, Baran
Sędziowali: Jakub Heród, Małgorzata Chmiała. Widzów 175.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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