Stal obroniła pozycję wicelidera

Stal w 7. meczach odniosła 6 zwycięstw, a jedynej porażki doświadczyła w spotkaniu domowym z liderem, pempoVita Resovią 82:89. Dwa dni wcześniej mecz ligowy rozgrywała druga nasza drużyna, CSM Kuźnia Koszykówki. Pokonała u siebie KKK MOSiR Krosno 72:66 --- TUTAJ zdobywcy punktów
AZS POLITECHNIKA RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 74:79 (17:15, 19:20, 17:21, 21:23)
AZS: Świętoniowski 29 (3x3), Piechota 14, Szczęch 12 (1x3), Żyradzki 8, Rokosz 4, Drozd 3, Krzysztofik 3.
STAL: Malecki 21, Malynovskyi 16, Kędra 15 (3x3), Błyskal 10 (1x3), Skuciński 8 (1x3), Frankiewicz 8, Zawisza 1.
