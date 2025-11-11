Miesięcznik
Miłosz Zawisza ma dopiero 14 lat a już otrzymuje szansy gry w lidze U-17
Stalowa Wola 11 listopada 2025

Stal obroniła pozycję wicelidera

Cenne wyjazdowe zwycięstwo zanotowała drużyna Stali Stalowa Wola w rozgrywkach podkarpacko-lubelskiej ligi juniorów U-17. Podopieczni trenera Roberta Grzyba pokonali w Rzeszowie AZS Politechnikę i utrzymali drugą pozycję w tabeli.

Stal w 7. meczach odniosła 6 zwycięstw, a jedynej porażki doświadczyła w spotkaniu domowym z liderem, pempoVita Resovią 82:89. Dwa dni wcześniej mecz ligowy rozgrywała druga nasza drużyna, CSM Kuźnia Koszykówki. Pokonała u siebie KKK MOSiR Krosno 72:66 --- TUTAJ zdobywcy punktów

AZS POLITECHNIKA RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 74:79 (17:15, 19:20, 17:21, 21:23)
AZS: Świętoniowski 29 (3x3), Piechota 14, Szczęch 12 (1x3), Żyradzki 8, Rokosz 4, Drozd 3, Krzysztofik 3.
STAL: Malecki 21, Malynovskyi 16, Kędra 15 (3x3), Błyskal 10 (1x3), Skuciński 8 (1x3), Frankiewicz 8, Zawisza 1.

Tabela za podkarpackikosz.pl

