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Stalowa Wola Nisko 8 czerwca 2026

Stal najlepszą drużyną Międzynarodowego Pucharu Karpat w Boksie

Sześć złotych i sześć srebrnych medali oraz zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej, tak wyglądał dorobek pięściarzy Stali Stalowa Wola Boxing Team podczas Międzynarodowego Pucharu Karpat w Przemyślu. W turnieju rywalizowało około 110 zawodników i zawodniczek reprezentujących ponad 20 klubów z Polski i zagranicy.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pięściarze Stali Stalowa Wola Boxing Team po raz kolejny potwierdzili wysoką klasę, zdobywając puchar dla najlepszej drużyny turnieju. Do Przemyśla udała się 16-osobowa ekipa, która wywalczyła łącznie 12 medali.

Złoci medaliści

W gronie zwycięzców znalazł się Filip Klimek (senior, 70 kg), który pewnie pokonał Dominika Bobera z Magic Boxing Brzesko. Zawodnik Stali zakończył pojedynek już w drugiej rundzie przez RSC, nie pozostawiając rywalowi większych szans.
Efektowny występ zanotował również Patryk Zarębski (senior, 75 kg). Stalowowolanin znokautował w drugiej rundzie Huberta Milanowskiego z Przemyśla, wzbudzając uznanie kibiców zgromadzonych przy ringu.
Złote medale zdobyli także: Hubert Sieradzki (senior, 65 kg), który jednogłośnie na punkty pokonał Jakuba Strzeciwilka ze Stali Rzeszów, Maciej Herdzik (junior, 65 kg), zwyciężając na punkty Wiktora Kąkola ze Stali Rzeszów oraz Mateusz Skibski (junior, 75 kg), który wygrał jednogłośnie na punkty z Dominikiem Smoleniem z Wisłoka Rzeszów.
Na najwyższym stopniu podium stanął także Alan Sokolski (kadet, 54 kg). Zawodnik Stali zaprezentował dojrzały boks, jednogłośnie na punkty pokonując Miłosza Stępiewskiego z Gardy Kielce.

Srebrni medaliści

Mikołaj Siembida (senior, 75 kg) po wyrównanej walce uległ dużo bardziej doświadczonemu Wiktorowi Siembabowi z Magic Boxing Brzesko. Jakub Kwiatek (senior, 85 kg) przegrał na punkty z Oskarem Korpalem z Przemyśla. Debiutująca w oficjalnej walce Julia Juhan (junior, 60 kg) trafiła na doświadczoną Aleksandrę Mechlę i musiała uznać wyższość zawodniczki z Bractwa Wilka - Koszary.
Drugie miejsca zajęli również: Kacper Dziura (junior, 60 kg) po wyrównanym pojedynku przegrał z Danielem Sudołem z Irydy Mielec, Albert Kozioł (junior, 65 kg) z Szymonem Łucem z Przemyśla, a Franek Kredens (młodzik, 52 kg) z Mikołajem Baranem, niezrzeszonym zawodnikiem z Przemyśla.
W walkach sparingowych wystąpili: najmłodszy reprezentant stalowowolskiego klubu Julian Skiba oraz Maja Dul.

Fot. Stal Stalowa Wola Boxing Team

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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