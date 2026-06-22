Stal na fali! Rekordowy weekend w Lublinie

Świetne występy zanotowały sprinterki stalowowolskiego klubu. Nikola Janiec dwukrotnie poprawiała swoje rekordy życiowe, uzyskując 12,43 s na 100 metrów oraz 25,39 s na 200 metrów. Bardzo dobrze pobiegła również Hanna Skrok, która na 100 metrów osiągnęła rezultat 13,31 s, a na 200 metrów ustanowiła nowy rekord życiowy wynikiem 27,71 s.

Nie zabrakło również mocnych akcentów wśród mężczyzn. Bohaterem memoriału został Olaf Szumełda, który przebiegł 100 metrów w czasie 10,74 s, ustanawiając nie tylko rekord życiowy, ale także nowy rekord klubu! Tuż za nim plasowali się pozostali reprezentanci Stali. Maciej Sudoł uzyskał wynik 10,98 s, Kacper Koryga poprawił rekord życiowy czasem 11,28 s, a Oskar Szumełda również ustanowił swoją „życiówkę” - 11,29 s. Znakomity rezultat na dystansie 200 metrów i nowy rekord życiowy zanotował także Mikołaj Kozłowski - 22,23 s.

Prawdziwą wisienką na torcie okazał się występ męskiej sztafety 4x100 metrów. Kwartet w składzie: Oskar Szumełda, Maciej Sudoł, Mikołaj Kozłowski i Olaf Szumełda pobiegł znakomicie, osiągając czas 42,12 s. To nowy rekord klubu i jest potwierdzeniem ogromnego potencjału sprinterów ze Stalowej Woli, którzy z każdym startem prezentują coraz wyższy poziom sportowy.