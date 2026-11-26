Rezerwy Legii przystąpią do piątkowego meczu po wysokiej porażce w Świdniku. Avia rozgromiła przed tygodniem beniaminka drugiej ligi 8:2. Trzy ostatnie gole strzeliła w ostatnich pięciu minutach - wynik ustalił były napastnik naszej Stali, Dawid Łącki. Dla Legii obie bramki w Świdniku zdobył Przemysław Mizera.

Wcześniej Legia II na wyjazdach odniosła dwa zwycięstwa, w Zielonej Górze 2:0 i Chojnicach 3:2, jeden mecz zremisowała, ze Śląskiem II 1:1 i poniosła cztery porażki, ze Zniczem 1:2, Hutnikiem 0:4, Zawiszą 1:4 i Górnikiem Łęczna 1:4. W ośmiu meczach na obcym terenie legioniści stracili 24 bramki.

Najlepszym strzelcem warszawskiego zespołu jest 22-letni Austriak z tureckimi korzeniami Bekem Can Bicki, który ma na koncie siedem trafień, ale w ostatnich trzech meczach był nieobecny w kadrze trzecioligowca. Dwa gole mniej na strzeleckim koncie ma Cyprian Pchełka - wychowanek AP Stalowa Wola, wypożyczony do „Stalówki” jesienią 2025 roku.

Arbitrem głównym meczu Stal Stalowa Wola – Legia II Warszawa będzie 27-letni Dawid Muc z Radomia. Będzie to jego debiut w roli sędziego w meczu rozgrywanym w Stalowej Woli.

27 listopada, Stalowa Wola - PCPN, godz. 17.30

STAL STALOWA WOLA - LEGIA II WARSZAWA