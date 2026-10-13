Stal kontra Siarka. Czas na koszykarskie derby regionu!

Ostatni raz Stal i Siarka spotkały się w rozgrywkach ligowych 28 października 2018 roku, również na poziomie II ligi. Wówczas w Stalowej Woli górą byli gospodarze, wygrywając 76:68. Do rewanżu w Tarnobrzegu nie doszło, ponieważ Siarka wycofała się z rozgrywek.

Historia rywalizacji obu zespołów sięga jednak znacznie wcześniej. W sezonie 2008/2009 drużyny mierzyły się na parkietach I ligi. Był to wyjątkowo udany rok dla Stali, która wywalczyła wówczas awans do elity - Tauron Basket Ligi.

Pierwsze spotkanie, rozegrane 8 października 2008 roku w Tarnobrzegu, zakończyło się zwycięstwem Siarki 79:60. Stal odpowiedziała w rewanżu 14 stycznia 2009 roku, wygrywając przed własną publicznością 64:52.

Tarnobrzeżanie nie mogą zaliczyć początku sezonu 2026/2027 do udanych. Przegrali wszystkie cztery dotychczasowe spotkania. Na inaugurację przegrali w Rybniku aż 47:100, następnie w Rzeszowie 69:94 i w Bielsku-Białej 60:92. W ostatnim występie, już przed własną publicznością, musieli uznać wyższość Regisu Wieliczka, przegrywając 48:71.

Szkoleniowcem tarnobrzeskiego zespołu jest Bogusław Wołoszyn, stalowowolanin, który 1987 roku wywalczył ze Stalą historyczny, pierwszy awans do Ekstraklasy. Dla niego podjęcie pracy z beniaminkime 2 ligi będzie trzecim w trenerskiej karierze podejściem do zespołu z Tarnobrzega. Wcześniej prowadził Siarką w latach 1989-1994 oraz 2000-2001.

Ostatni mecz:

STAL - SIARKA 76:68 (25:15, 17:19, 20:19, 14:15)

Stal: Gumiński 19 (1x3), Kaczmarski 15 (4x3), Łabuda 11 (2x3), Bandyga 7, Tabor 3 (1x3) oraz Bejnar 21 (2x3), Buczek, Pietras, Szubart

Siarka: Gazarkiewicz 19 (1x3), Baran 17 (4x3), Mikołajko 9, Pandura 9 (1x3), Buszta 3 (1x3) oraz Karliński 7 (1x3), Pawełek 4, Ryznar.