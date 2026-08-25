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Stalowa Wola 25 sierpnia 2026

Stal kontra… „Reszta Świata”! W niedzielę wielkie emocje w Memoriale Lucjana Treli

W ostatnią niedzielę sierpnia Stalowa Wola po raz kolejny stanie się areną pięściarskich emocji. 30 sierpnia o godzinie 18 na tarasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli rozpocznie się VII Międzynarodowy Memoriał Lucjana Treli. Wcześniej, o godz. 13 odbędzie się oficjalne ważenie zawodników (face to face) w galerii VIVO!.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Po raz siódmy wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team, oddając hołd legendarnemu bokserowi w historii Stali, jednemu z najwybitniejszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej lat 70 - wielokrotnemu reprezentantowi Polski, olimpijczykowi, 5-krotnemu mistrzowi Polski - Lucjanowi Treli.Tegoroczna edycja będzie kontynuacją formuły, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem podczas ubiegłorocznego memoriału. Organizatorzy zdecydowali wówczas odejść od klasycznej formy turniejowej i postawić na mecz bokserski: Stal Stalowa Wola kontra Goście. Dzięki temu rozwiązaniu szansę zaprezentowania się przed stalowowolską publicznością otrzymali zawodnicy gospodarzy.Ubiegłoroczne pojedynki dostarczyły kibicom wielu emocji. Publiczność obejrzała 11 punktowanych walk, stojących na wysokim poziomie sportowym. Aż siedem z nich zakończyło się zwycięstwem młodych pięściarzy Stali, a gospodarze triumfowali w całym spotkaniu 14:8. Również w tym roku kibice mogą liczyć na solidną dawkę bokserskich emocji. Zaplanowano 12 walk z udziałem pięściarzy Stali Stalowa Wola. Ich rywalami będą zawodnicy reprezentujący kluby województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i Humennego (Słowacja).

Partnerami wydarzenia są: Gmina Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, Galeria VIVO!, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie, Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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