Listopadowy terminarz nie należy do najłatwiejszych pod względem logistycznym. Stal zagra kolejno z Lechią w Zielonej Górze, Olimpią Grudziądz w Stalowej Woli oraz Świtem Szczecin na wyjeździe. Łącznie oznacza to ponad 3000 kilometrów, które autokar z drużyną pokona w trakcie ligowych podróży. Jednak w końcówce rundy najważniejsze będą nie przejechane kilometry, lecz punkty dopisane do ligowej tabeli.

W ostatniej kolejce podopieczni trenera Mariusza Arczewskiego nie wykorzystali szansy na poprawienie swojego dorobku punktowego. Mimo że spotkanie z Sokołem Kleczew miało być okazją do zdobycia kolejnych ligowych punktów, zakończyło się niespodziewaną porażką 1:2. Teraz stalowcy zrobią zapewne wszystko, aby jak najszybciej zatrzeć niekorzystne wrażenie i wrócić na zwycięską ścieżkę. Wyjazd do Zielonej Góry będzie pierwszą okazją do sportowej rehabilitacji.

Sobotni rywal Stali przystąpi do spotkania w dobrych nastrojach. W poprzedniej serii ligowych spotkań Lechia pokonała na wyjeździe GKS Tychy 2:1, a decydujące trafienie padło dopiero w 90. minucie (Dominik Wiącek). Było to już czwarte zwycięstwo zielonogórzan odniesione w tej rundzie na obcym terenie.Zdecydowanie gorzej Lechia radzi sobie przed własną publicznością. Stadion przy ulicy Sulechowskiej 37, potocznie nazywany „Dołkiem”, nie jest w obecnych rozgrywkach twierdzą gospodarzy. Biało-zielono-żółci tylko raz sięgnęli tam po komplet punktów, pokonując w 3. kolejce Sokoła Kleczew aż 6:1.

Pozostałe domowe występy nie przyniosły już tak dobrych rezultatów. Lechia trzykrotnie dzieliła się punktami z rywalami: z Rekordem (1:1), Olimpią Grudziądz (2:2) i Hutnikiem (1:1), a cztery inne spotkania zakończyła porażkami, uległa kolejno Świtowi (1:4), Zniczowi (1:3), Legii II (0:2) oraz Górnikowi Łęczna (0:6).

Szczególnie niepokojąco dla gospodarzy wygląda bilans defensywny. Lechia straciła na własnym stadionie aż 20 bramek, co jest najgorszym wynikiem w lidze. To statystyka, którą Stal powinna wziąć pod uwagę, szukając swoich szans w ofensywie.

Lechia Zielona Góra – Stal Stalowa Wola, sobota, 7 listopada - godzina 18.