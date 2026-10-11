Stal i Kuźnia po kolejnych ligowych sprawdzianach

Z Basketem 15 Przemyśl na jego parkiecie walczyła także Stal U15. Zdecydowania lepsza była bardziej doświadczona i mocniejsza fizycznie ekipa gospodarzy. Już po dwóch kwartach można było wskazać zwycięzcę. Basket 15 prowadził 73:11.

Z zespołem z Przemyśla rywalizowała także Kuźnia Koszykówki. W lidze juniorów do lat 17 nasz zespół pokonał u siebie Niedźwiadki Przemyśl 86:72. Do zwycięstwa poprowadził Kuźnię skutecznie usposobiony duet: Piotr Skuciński - Jakub Siudzik.

Wyniki stalowowolskich drużyn:

U 17

CSM Kuźnia Koszykówki - PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut 49:93 (5:22, 7:24, 18:19, 19:28)

KK: Karbarz 19 (2x3), Sroczyński 9, K.Faraś 6, Blicharz 3, Nikolas 3, Zawisza 3, Marchu 2, Pachla 2, Skrzypczak 2, Koczan, Procnal, Owanek.

Dla Sokoła najwięcej: Homa 23, Kuźniar 15, Gnatek 12

SMS CSM Kuźnia Koszykówki - Niedźwiadki Przemyśl 86:78 (21:19, 21:12, 26:28, 18:13)

SMS KK: P.Skuciński 26 (1x3), Siudzik 20 (2x3), Otto 11 (1x3), Wyka 10 (1x3), Domański 7 (1x3), Jędral 4 (1x3), T.Faraś 4, Szeliga 4 (1x3), Skiba, Mizera.

Dla Niedźwiadków najwięcej: Sokur 16, Kamuda 13 (2x3), Dobrowolski 12 (3x3).

PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut - SMS CSM Kuźnia Koszykówki 83:78 (15:20, 17:14, 20:16, 14:16, dog. 17:12)

SMS KK: P.Skuciński 28 (2x3), Domański 22 (4x3), Siudzik 11 (1x3), Jędral 8, Otto 5 (1x3), Wyka 4, T.Faraś. Piętka, Olejarczyk.

Dla Sokoła najwięcej: Seroka 24 (2x3), Pietrzak 17 (3x3), Pusz 13.

CSM Kuźnia Koszykówki - pempaVita Resovia Rzeszów 57:114 (13:29, 16:30, 12:32, 16:23)

KK: Marchut 16 (1x3), Karbarz 14 (3x3), Skrzypczak 12, Deryło 6, Sroczyński 4, Zawisza 3, Kocan 2, K.Faraś, Blicharz, Procnal, Martyna.

Dla Resovii najwięcej: Kurbiel 24, Tobiasz 20 (1x3), Bijoś 13 (1x3)

U15

CSM Kuźnia Koszykówki - AK Junior Basket MOSiR Krosno 49:72 (13:17, 1:13, 8:20, 17:22)

KK: Olejarczyk 25 (1x3), Piętka 7 (1x3), Igras 4, Maksimek 4, Surowaniec 4, Partyka 3 (1x3), Farion 2, Kasica, Rodziewicz, Kowalik.

Dla Juniora najwięcej: Wójtowicz 31 (6x3), Wojdyła 21.

U13

Basket 15 Przemyśl - Stal 61:94 (8:20, 26:18, 19:24, 8:32)

Stal: M.Wojtanowicz 50 (1x3), Litowczuk 18, Karwas 11, Sokólski 4, Folta 4, Janowski 3, Skowronek 2, Sokal 2, P.Wojtanowicz, Ludian, Haliniak, Zakrzewski.

Dla Basketu najwięcej: Sowa 19, Chrzanowski 14