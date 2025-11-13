Miesięcznik
Ostatni ligowy mecz Stali z Hutnikiem rozgrywany w Stalowej Woli zakończył się zwycięstwem naszej drużyny 2:1
Stalowa Wola 13 listopada 2025

Stal - Hutnik blisko, coraz bliżej

Piątkowy mecz Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków zainauguruje 17. kolejkę Betclic 2. ligi. Przypominamy, że decyzją wojewody podkarpackiego część stadionu PCPN przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli została częściowo zamknięta na dwa najbliższe ligowe spotkania „Stalówki”, z Hutnikiem i Olimpią Grudziądz.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jest to ko kara za incydenty i zabronione pokazy pirotechniczne, które spowodowały 10. minutową przerwę w meczu z Resovią.
Wyłączenie trzech sektorów (E, F, G ), na który może zasiąść około 800 widzów, a które będą świeciły na tym meczu pustkami, nie jest na pewno dobrą wiadomością dla piłkarzy Stali, którzy za każdym razem podkreślają, jak ważne dla nich jest wsparcie kibicowskie z trybun, ale na tyle pojemny jest obiekt przy Hutniczej, że powinien w piątek pomieścić wszystkich chętnych. Posiadacze karnetów z miejscami na wyłączonych sektorach, muszę przed meczem „zabukować” sobie nowe miejsca na starej trybunie lub na nowej trybunie, w dostępnych sektorach: A, B, C.

Kibice Hutnika odpoczywają

Na stadion nie będzie mogła wejść zorganizowana grupa kibiców Hutnika, ponieważ PZPN ukarał klub z Suchych Stawów zakazem wyjazdów kibicowskich na pięć najbliższych spotkań Betclic 2. ligi. Kara jest pokłosiem tego, co wydarzyło się w meczu pucharowym z Wisłą Kraków. Jak relacjonował Rafał Smoliński, dziennikarz „Sportowych Faktów” w drugiej połowie kibice Hutnika wywiesili transparent z wulgarnym napisem „Śmierć wiślackiej k....” Ponadto trzymali w rękach kartoniki ze skrótem „ŚWK” - odnoszącym się do treści umieszczonej na banerze.

Lelek i Musiał po drugiej stronie barykady

Pierwszy raz Stal gościła Hutnika Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 1976/77 w II lidze grupa południowa. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W ostatnim natomiast spotkaniu obydwu drużyn rozegranym w Stalowej Woli (10 września 2023) górą była Stal, wygrywając 2:1, po golach Adama Imieli i Lucjana Klisiewicza. Dla gości honorową bramkę zdobył Krystian Lelek, aktualnie piłkarz „Stalówki”. Smaczku najbliższemu spotkaniu obu drużyn dodaje także fakt, że jeszcze nie tak dawno - przez ponad rok - trenerem Hutnika był aktualny opiekun Stali, Maciej Musiał.

8 meczów bez zwycięstwa

Stal przystąpi do tego spotkania, po efektownym, wyjazdowym zwycięstwie nad GKS Jastrzębie-Zdrój (5:1), z którym to Hutnik po raz ostatni, prawie dwa miesiące temu, wywalczył w tej rundzie komplet punktów, wygrywając 3:0. W kolejnych ośmiu meczach zespół trenera Krzysztofa Świątka zanotował trzy remisy i pięć razy schodził z boiska bez punktów.
Na wyjazdach „biało-błękitno-niebiescy” rozegrali osiem spotkań, z których wygrali tylko jedno, z KKS Kalisz 3:1. Dwa mecze zremisowali; ze Śląskiem II Wrocław 2:2 i Podbeskidziem Bielsko-Biała 3:3.

Czyżby zabrakło amunicji?

Najlepszym strzelcem drużyny, czołowym snajperem całej ligi jest 20-letni Kacper Prusiński, który zanim trafił latem tego roku na Suche Stawy, reprezentował przez dwa sezony Siarką Tarnobrzeg. Zdobył dla niej w III lidze 16 bramek. Dla Hutnika w 16 meczach II ligi strzelił 8 goli. Ale dość dawno… Po raz ostatni wpisał się na listę strzelców w 9. kolejce (20 września) w spotkaniu z Rekordem Bielsko-Biała.
Mecz Stal - Hutnik poprowadzi 36-letni Maciej Pelka z Poznania. Będzie to jego pierwsza w rozgrywkach ligowych praca na stadionie w Stalowej Woli. Do tej pory prowadził 3 mecze naszej drużyny, wszystkie wyjazdowe: Olimpia Grudziądz - Stal 2:0 (2019 rok), Błękitni Stargard - Stal 0:0 (2020), Wisła Puławy - Stal 1:1 (2023).

