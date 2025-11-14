Stal - Hutnik 2:2. Remis, który nie zadowolił nikogo

Stal szybko strzeliła Hutnikowi bramkę, bo już w 2. minucie wynik, po rozegraniu rzutu wolnego, otworzył z bliska Dawid Wolny. Hutnik wyrównał w 34. minucie. Kiedy wszyscy oczekiwali na uderzenie Prusińskiego z rzutu wolnego z około 20 metrów,, po ziemi strzelił Szymon Jopek. Stępak nie zdołał sparować piłki, ta otarła się o słupek i wpadła do bramki. Zdobywca wyrównującej bramki przyjął gratulacje od kolegów, ale sam nie celebrował swojej radości. Był to ukłon w stronę klubu, który przecież nie tak dawno reprezentował, będąc przez długi czas kapitanem Stali.

Dwie minuty później w sytuacji „sam na sam” znalazł się Jakub Kendzia, ale postanowił odegrać piłkę lepiej, jego zdaniem ustawionego po przeciwległej stronie pola karnego, Michała Surzyna, lecz ten przekombinował. Zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i trafił prosto w bramkarza Hutnika, Damiana Hoyo-Kowalskiego.

Pięć minut po przerwie krakowianie zdobyli drugą bramkę. Po dokładnym dograniu piłki na listę strzelców wpisał się Szablowski. Za moment kapitalnie uderzył z dystansu Hebel, ale świetnie interweniował bramkarz krakowskiej drużyny.

W 62. minucie nie miał jednak nic do powiedzenia, kiedy po dośrodkowaniu z prawej strony, z bliska celnie „główkował” Wolny. Było to siódme ligowe trafienie napastnika Stali w rundzie jesiennej.

„Stalówka” do końca meczu, atakowała i kilka razy zrobiło się gorąco pod bramką Hutnika, jednak decydującego ciosu nie zadała, a w samej końcówce mało co sama nie straciła bramki.

Mecz zakończył się remisem, który nie zadowolił nikogo. Ani Stali, która goni czołówkę ligowej tabeli, ani Hutnika, który chce oddalić się od strefy spadkowej. Za tydzień Stal podejmie Olimpię Grudziądz w ramach inauguracyjnej kolejki rundy… wiosennej.

Stal Stalowa Wola - Hutnik Kraków 2:2 (1:1)

1-0 Wolny (2), 1-1 Jopek (34), 1-2 Szablowski (50), 2-2 Wolny (62)

Stal: Stępak - Kukułowicz, Żemło, Furtak, Zaucha (72 Getinger), Radecki, Niedbała (63 Hrnciar), Hebel, Kendzia (79 Łącki), Surzyn (63 Lelek), Wolny (79 Svec).

Hutnik: Damian Hoyo-Kowalski - Hołuj, Daniel Hoyo-Kowalski, Burka, Gandziarowski, Kieliś (79 Bracik), Urbańczyk, Szablowski (72 Guerrier), Jopek (79 Rzepka), Sowiński (79 Motrycz), Prusiński (84 Śliwa).

Sędziował Maciej Pelka (Poznań).

Żółte kartki: Kukułowicz, Radecki, Švec - Hołuj, Burka, Daniel Hoyo-Kowalski.

Widzów 2380