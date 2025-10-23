Stal gromi jak za starych, dobrych lat…

„Zielono-czarni” pokonali swoich sąsiadów z Wojska Polskiego różnicą… 132 punktów! Najwięcej zdobyli: Krzysztof Zając i Piotr Skuciński, łącznie ponad 80.
Również w rozgrywkach U 17 koszykarze Stali mieli dobrze wyregulowane celowniki. Wygrali z Fundacją Basketball Clinic z Rzeszowa różnicą 108 „oczek”.
U 19
KUŹNIA KOSZYKÓWKI - STAL 96:83 (30:15, 11:1290, 24:21, 31:27)
KK: Pomarenko 28 (7x3), Dziechciarz 22 (4x3), Maciejak 17, Witych 14 (1x3), Wilczak 7 (1x3), Rogała 6, Wilk 2.
STAL: Malynovskyi 29 (1x3), B.Malecki 19, Baran 16, S.Zając 13 (1x3), Błyskal 4, Kędra 2.
U 17
KUŹNIA KOSZYKÓWKI - WISŁOKA DĘBICA 67:57 (22:20, 18:13, 15:6, 12:18)
KK: Pomarenko 27 (2x3), Wilk 20 (1x3), Wilczak 12, Otto 6, Szeliga 2.
STAL - FUNDACJA ROZWOJU KULTURY I SPORTU BASKETBALL CLINIC RZESZÓW 148:40 (46:12, 36:9, 43:10, 23:9)
STAL: B.Malecki 29 (1x3), Skuciński 24, Błyskal 23, Malynovskyi 18, Skiba 13, Procnal 10, Frankiewicz 9, Domański 7, Kędra 4, Dziewa 2, Faraś 2, Zawisza 2.
U 15
BASKET 15 PRZEMYŚL - KUŹNIA KOSZYKÓWKI 81:68 (23:14, 23:22, 19:24, 16:18)
KK: Pomarenko 28 (2x3), T.Faraś 13 (3x3), Jędral 10, Otoo 9, Karbarz 5, Marchut 3 (1x3).
U 13
STAL - KUŹNIA KOSZYKÓWKI 158:26 (49:6, 42:4, 27:12, 40:4)
STAL: K.Zając 42, Skuciński 41, Małek 26, Wojtanowicz 21, M.Malecki 16, Folta 5, Torba 4, Litowczuk 3.
KK: Kołodziej 9, Karwas 7, Nawracaj 3, Czwal 2, Kotylak 2, Cagara 2, Kudłacik.
