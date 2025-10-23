23 października 2025

Stal gromi jak za starych, dobrych lat…

Kolejne mecze rozegrały drużyny uczestniczące w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki. W derbach Stalowej Woli w lidze juniorów starszych lepsza okazał się Kuźnia Koszykówki, natomiast w lidze do lat 13 zwycięsko opuszczała parkiet drużyna Stali.