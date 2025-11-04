Stal Gorzyce bez trenera. Z pracy zrezygnował Mateusz Burakowski

– Wynik biorę na siebie, natomiast nie odpowiadam za inne kwestie organizacyjne w klubie, które w mojej ocenie wpływają na postawę zespołu. Bezpośrednio po meczu poinformowałem prezesa Kułagę o rezygnacji – powiedział trener Burakowski.

Wśród kibiców Stali pojawiły się głosy, że wobec siedmiu zagranicznych zawodników klub ma zaległości finansowe wynoszące nawet dwa miesiące, co – jak twierdzą – miało przełożyć się na ich podejście do treningów i meczów.

Prezes Stali, Krzysztof Kułaga, przyznaje, że klub ma opóźnienia w wypłatach, jednak zaprzecza, by były one aż tak duże. Nie uważa, żeby stranierom działa się krzywda.

– Rzeczywiście występują pewne zaległości, ale na pewno nie dwumiesięczne. Zagwarantowaliśmy naszym starnierom bardzo dobre warunki socjalne i trochę mi przykro, że nie potrafią tego docenić i mówią nieprawdę. Uważam, że trener Burakowski podjął decyzję zbyt pochopnie, pod wpływem emocji. Prosiłem go, by jeszcze raz przemyślał sprawę, ale nie zmienił zdania. Szkoda, bo bardzo ceniłem jego profesjonalizm i liczyłem na dłuższą współpracę – podkreśla Kułaga.

Do rozegrania pozostały dwa spotkania, z Czarnymi Jasło u siebie oraz na wyjeździe w Wiązownicy. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi drużynę w końcówce sezonu.

Sokół Nisko – Polonia Przemyśl 1:2 (0:0)

0-1 Płocica (53), 0-2 Sobol (57), 1-2 Olszowy (90)

Sokół: Konefał - Maćkowiak (58 Olszowy), Halamaka (78 Zwolski), Stępień, Drelich, Bieniasz (89 Zakalyk), Pietrzyk (84 Król), Kelechi, Dziopak (65 Ciemierkiewicz), Lebioda (65 Kuca), Mażysz.

Polonia: Kochan - Łazor, Barszczak, Demski, Koptyński, Gierczak, Walczyszewski (93 Borysławski), Kazek, Sobol, Babieczko, Płocica.

Sędziował Sebastian Rożak (Jarosław)

Żółte kartki: Drelich, Stępień, Kuca, Pietrzyk

LKS Czeluśnica - Stal Gorzyce 6:2 (3:2)

1-0 Sęp (3), 1-1 Garstka (7), 2-1 Y Tai (30), 3-1 Y Tai (43), 3:2 Rębisz (45), 4-2 Toure (62), 5:2 Vanda (66), 6-2 Ishmeal (90).

LKS: Frost - Szubra, Sabik, Podilnyk, Chmiel - Kalinin, Walaszczyk, Sęp, Vanda (72 Ishmael), Y Tai (81 Kozicki), Toure (76 Mercik).

Stal: Drwal - Rębisz (77 Kaidalov), Elvis (84 Wziątek), Winiarski, Różański, Machowski, Gustavo (77 Czubat), Garstka (46 Marut), Lendel, Główka (67 Emilio), Ivakhnenko.

Sędziował Jakub Koza (Dębica).

Żółte kartki: Podilnyk, Walaszczyk, Kozicki, Mercik.

Czerwona kartka Podilnyk (74. minuta, druga żółta)

Wisłok Wiśniowa - ŁKS Łowisko 2:0 (1:0)

1-0 Czelny (37), 2-0 B.Szymański (67)

Wisłok: Szurlej - Borovenko (86 Lorenc), B. Szymański, Fryc ż, Szczurek, Gil (79 M. Szymański), Krok (90 Koczela), Czarnik, Stopa (90 Sz.Szymański), Czelny (86 Gdowik), Maik (65 Touray).

ŁKS: A. Olko - Leja, Nowak, Herkt, Kloc (60 Szpunar),Gumieniak, T.Olko, Delekta, Czado (46 Ilnytskyi), Wach, Grabarz.

Sędziował Krystian Kołodziej (Rzeszów).

Żółte kartki: Fryc, Borovenko, Czarnik, Maik - Wach, Leja, Grabarz.

Tabela za www.regiowyniki.pl