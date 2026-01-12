Stal druga na Podkarpaciu, Kuźnia Koszykówki szósta

W ostatniej kolejce „kowale” przegrali na wyjeździe z Niedźwiadkami Przemyśl, a Stal pokonała w domu MKS Mielec. Dzień poźniej stalowcy w meczu zaległym odnieśli cenne zwycięstwo z AZS Politechniką.
U-17
STAL STALOWA WOLA - MKS MIELEC 73:67 (21:13, 19:12, 20:19, 13:23)
STAL: B.Malecki 28 (2x3), Malynovskyi 15, T.Skuciński 11, Błyskal 9, Frankiewicz 5, Skiba 2, Zawisza 1, K.Faraś, Czerwonka, Domański.
Dla MKS najwięcej punktów: Basztura 28, Pezda 15 (1x3).
NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 88:65 (23:24, 23:13, 21:15, 15:13)
KK: Wilk 30 (1x3), Siudzik 16 (4x3), Wilczak 7, Szeliga 5, Otto 3, Jędral 2, Wyka 2, Mizera, T.Faraś, Skrzypczak.
Dla Niedźwiadków najwięcej punktów: Huk 21 (2x3), Makara 21 (3x3).
Mecz zaległy
STAL STALOWA WOLA - AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA 64:53 (16:20, 11:10, 20:10, 17:13)
STAL: Malynovskyi 19 (1x3), Malecki 15, Skuciński 11, Kędra 7 (2x3), Błyskal 6, Frankiewicz 5, Domański 1, Zawisza, Skiba, K.Faraś, Dziura.
Dla AZS najwięcej punktów: Świętoniowski 25 (4x3), Stachowicz 7 (2x3).
