Metro - Nisko
Bartłomiej Malecki ze Stali Stalowa Wola zdoby w dwóch ostatnich meczach swojej drużyny 43 pkt
5.0 / 5
Stalowa Wola 12 stycznia 2026

Stal druga na Podkarpaciu, Kuźnia Koszykówki szósta

Rundę zasadniczą zakończyły drużyny podkarpackiej ligi juniorów do lat 17. Mistrzostwo Podkarpacia z kompletem 18 zwycięstw zdobyła pempaResovia. Miejsce drugie zajęła Stal Stalowa Wola (15-3), a na szóstej pozycji zakończyła sezon 2025/26 drużyna CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola (8-10).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W ostatniej kolejce „kowale” przegrali na wyjeździe z Niedźwiadkami Przemyśl, a Stal pokonała w domu MKS Mielec. Dzień poźniej stalowcy w meczu zaległym odnieśli cenne zwycięstwo z AZS Politechniką.

U-17

STAL STALOWA WOLA - MKS MIELEC 73:67 (21:13, 19:12, 20:19, 13:23)

STAL: B.Malecki 28 (2x3), Malynovskyi 15, T.Skuciński 11, Błyskal 9, Frankiewicz 5, Skiba 2, Zawisza 1, K.Faraś, Czerwonka, Domański.

Dla MKS najwięcej punktów: Basztura 28, Pezda 15 (1x3).

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 88:65 (23:24, 23:13, 21:15, 15:13)

KK: Wilk 30 (1x3), Siudzik 16 (4x3), Wilczak 7, Szeliga 5, Otto 3, Jędral 2, Wyka 2, Mizera, T.Faraś, Skrzypczak.

Dla Niedźwiadków najwięcej punktów: Huk 21 (2x3), Makara 21 (3x3).

Mecz zaległy

STAL STALOWA WOLA - AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA 64:53 (16:20, 11:10, 20:10, 17:13)

STAL: Malynovskyi 19 (1x3), Malecki 15, Skuciński 11, Kędra 7 (2x3), Błyskal 6, Frankiewicz 5, Domański 1, Zawisza, Skiba, K.Faraś, Dziura.

Dla AZS najwięcej punktów: Świętoniowski 25 (4x3), Stachowicz 7 (2x3).

