16 czerwca 2026

Stal błyszczała w mistrzostwach Podkarpacia U20

W sobotę, 13 czerwca, stadion SiR przy ul. Staszica 2 w Stalowej Woli stał się areną zmagań najlepszych młodych lekkoatletów z Podkarpacia. To właśnie tutaj odbywały się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U20, które pierwotnie planowano przeprowadzić w Trzcinicy. Organizatorami zawodów byli Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.