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Stal błyszczała w mistrzostwach Podkarpacia U20

W sobotę, 13 czerwca, stadion SiR przy ul. Staszica 2 w Stalowej Woli stał się areną zmagań najlepszych młodych lekkoatletów z Podkarpacia. To właśnie tutaj odbywały się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego U20, które pierwotnie planowano przeprowadzić w Trzcinicy. Organizatorami zawodów byli Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Bardzo udany występ zanotowała reprezentacji Stali. Zawodnicy naszego klubu zdobyli 26 medali (8 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych).
Złote medale wywalczyli:
Milena Basińska - 200 m (25.12), Julia Czarny - 400 m (57.99), Monika Zaręba - 800 m (2:18.17), Szymon Leszczyński - 1500 m (4:10.10), Krzysztof Stępień - chód 5 km (27:12.05 PB), Bartłomiej Ziarno - skok wzwyż (193), sztafeta 4x100 m w składzie:Lena Grzybowska, Aleksandra Abram, Julia Czarny, Monika Zaręba (50.71), sztafeta 4x100 m w składzie: Oskar Szumełda, Maciej Sudoł, Mikołaj Kozłowski, Olaf Szumełda (42.87)
Srebrni medaliści:
Olaf Szumełda - 100 m (10.97) i 200 m (22.17 PB), Lena Grzybowska - 400 m (59.14 PB), Blanka Machaj - 1500 m (4:38.59), Nikodem Fołta - 1500 m (5:07.20), Mateusz Stępień - chód 5 km (28:49.92 PB), Dominika Dyl - rzut dyskiem (29.41 PB), Tola Kiedrzyńska - rzut młotem (46.18), Franciszek Wolak - rzut młotem (46.73), Franciszek Otto - rzut oszczepem (24.77), sztafeta 4x100 m w składzie: Inga Gałucha, Karolina Czernia, Łucja Brzyska, Laura Tokarczyk (51.43), sztafeta 4x100 m w składzie: Marcel Ćwik, Norbert Nowak, Sebastian Tęcza, Kacper Koryga (45.74)
Brązowi medaliści:
Raul Stręciwilk - 400 m (54.56), Bartosz Brodowski - chód 5 km (29:38.07), Karolina Kaniewska - rzut młotem (40.86 PB), Franciszek Otto - rzut dyskiem (32.23), Szymon Paleń - skok wzwyż (1.82 PB),
Klasyfikacja medalowa: 1. Resovia - 21 medali (9 złotych - 6 srebrnych - 6 brązowych), 2. Stal Stalowa Wola - 26 (8-12-6), 3. Stal Mielec - 12 (6-3-3). Medale zdobywali lekkoatleci 7 klubów.

TUTAJ zdjęcia z mistrzostw autorstwa Kacpra Garbackiego

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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