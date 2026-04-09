Stal będzie walczyć o półfinał mistrzostw Polski w Rydzynie

W dniach 17–19 kwietnia rozegranych zostanie osiem turniejów ćwierćfinałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 13 chłopców. Wśród 32 drużyn walczących o półfinał jest Stal Stalowa Wola. Wicemistrz makroregionu lubelsko-podkarpackiego pojedzie bić się do Rydzyny.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W sezonie 2025/26 w rozgrywkach strefowych uczestniczyło 138 zespołów. Do etapu ogólnopolskiego, a więc do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski awansowały 32 drużyny, które podzielono na osiem czterozespołowych grup. Stal trafiła do grupy G, która rozgrywać mecze będzie w Rydzynie  - niespełna 3 tysięczne miasteczko położone 8 km od Leszna przy drodze Poznań-Wrocław - a gospodarzem i organizatorem turnieju będzie KS Rycerze. Stawkę uzupełnią zespoły: AK Orły Wrocław i Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Stal rozpocznie turniejowe zmagania spotkaniem z Rycerzami, następnego dnia zmierzy się z Orłami, a w ostatnim dniu z Astorią Bydgoszcz.

– Co mogę powiedzieć po losowaniu? Że do turnieju będziemy dobrze przygotowani z nastawieniem na twardą walkę - mówi trener Stali, Jacek Wojtanowicz. – Zmierzymy się z zespołami z zachodniej części kraju, gdzie koszykówka młodzieżowa stoi na bardzo wysokim poziomie, zarówno sportowo, jak i organizacyjnie czy finansowo, ale my też mamy wartościowy zespół, bardzo dobrych zawodników i nie boimy się nikogo. A jaki będzie wynik końcowy? Zobaczymy po trzech rozegranych meczach.

