Stalowa Wola 12 listopada 2025

Stadion Stali Stalowa Wola częściowo zamknięty na mecze z Hutnikiem i Olimpią

Decyzją Wojewody Podkarpackiego stadion PCPN w Stalowej Woli został częściowo zamknięty na dwa najbliższe ligowe spotkania Stali Stalowa Wola. Z Hutnikiem Kraków (piątek, 14 listopada) i Olimpią Grudziądz (niedziela, 23 listopada). Decyzja wojewody to pokłosie tego, co działo się na trybunach podczas derbowego spotkania z Resovią, rozegranego 31 października.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podczas meczu na trybunach panowała znakomita atmosfera, ale niezgoda z przepisami PZPN. Oprócz popisów pirotechnicznych w sektorach zajmowanych przez kibiców jednej i drugiej drużyny - fani Stali i Resovii odpalili race i ognie bengalskie - także nad murawą i głowami piłkarzy, niebo rozświetliło się za pomocą sztucznych ogni. Nadmierne zadymienie wymusiło około dziesięciominutową przerwę w grze, a poza tym przez cały mecz na stadionie dochodziło do wulgarnych okrzyków i przyśpiewek. W tej sytuacji należało się spodziewać odpowiedniej reakcji piłkarskiej centrali…

Sektory E, F, G bez widowni

Jak poinformowała Stal PSA, wojewoda podkarpacki w dniu 7 listopada wydał oficjalny dokument (Decyzja nr 1/2025), nakładający częściowy zakaz organizacji imprez masowych z udziałem publiczności na wybranych sektorach stadionu przy ul. Hutniczej.
Zakaz obejmuje sektory E, F i G na głównej trybunie obiektu. Dodatkowo zamknięta zostanie take cała strefa przeznaczona dla kibiców drużyn przyjezdnych. Oznacza to, że podczas dwóch najbliższych meczów II ligi w Stalowej Woli nie zobaczymy zorganizowanych grup kibiców Hutnika Kraków i Olimpii Grudziądz.

Kibice Hutnika mają labę do… marca

Notabene, kibice drużyny z Suchych Stawów w Krakowie także bez decyzji wojewody podkarpackiego nie zostaliby wpuszczeni na mecz ze Stalą, ponieważ Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej po pucharowym meczu z Wisłą Kraków podjęła decyzje że nie tylko kolejne spotkanie Dumy Nowej Huty w Pucharze Polski, którego będzie gospodarzem, zostanie rozegrane bez udziału publiczności, ale także zorganizowana grupa kibiców tego klubu nie będzie wpuszczona na kolejne wyjazdowe pięć spotkań II ligi.

Spokojnie. Masz karnet, to wchodzisz

Zarząd Stali PSA poinformował, że pomimo ograniczeń, sprzedaż biletów na dwa najbliższe mecze „zielono-czarnych” ruszy zgodnie z planem, że posiadacze karnetów na zamknięty sektory zostaną przekierowani na inne miejsca.
„W związku z czasowym wyłączeniem z użytku sektorów E, F oraz G, wszyscy kibice posiadający karnety na te sektory są proszeni o podejście do kas stadionu. W kasach będziecie mogli odebrać bilety zerowe na mecz z Hutnikiem Kraków z przydzielonym nowym miejscem” - informuje Stal Stalowa Wola PSA.
Godziny otwarcia kas stadionu: czwartek (13.11) - od 13 do 17, piątek (14.11) - od 13 do 17.

