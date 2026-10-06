Stacja Huta Deręgowska

Jest Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”. Zakłada on m.in. obowiązkowe połączenie kolejowe z miastem wojewódzkim każdej miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców. Miastem o wymaganej populacji, a nie mającym połączenia kolejowego ze stolicą województwa jest Janów Lubelski. W najbliższych latach kolej do niego dotrze i to z dwóch stron – od Szastarki i od Huty Deręgowskiej w powiecie niżańskim.

PLK chce na jednym ogniu upiec dwie pieczenie. Nie tylko otworzyć Janowianom okno na kolejowy świat, ale też wzmocnić kolejowy szlak z Biłgoraja do Stalowej Woli. Nowy szlak kolejowy przez Janów Lub. i wzmocnienie już istniejącego przez Hutę Deręgowską to perspektywa sześciu lat i blisko miliarda złotych kosztów. Jest to jednak perspektywa realna bowiem zostały już zlecone prace projektowe, których pierwsze zarysy PLK pokazały kilka dni temu.

„Kolej+” realnie i gospodarczo rozruszy fragment naszego regionu, który od dawna się o to prosi. W Hucie Deręgowskiej normalny tor europejski sąsiaduje najbliżej z linią szerokotorową, którą zarządza LHS. Był pomysł zbudowania w tej podulanowskiej wsi portu przeładunkowego, w który to projekt mocno angażowała się Stalowa Wola, ale potencjalni inwestorzy ostatecznie się nie dogadali. Teraz inwestor jest tylko jeden i to państwowy, który zapewnia, że na początku przyszłej dekady będzie pasażerska stacja kolejowa Huta Deręgowska.