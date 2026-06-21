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Stalowa Wola 21 czerwca 2026

Srebro, które smakuje jak złoto! Dziewczyny z „Trójki” wicemistrzyniami Polski!

W Wysokiem Mazowieckiem odbył się finał ogólnopolski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 3x3 dziewcząt. Fantastycznie spisały się uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli. Podopieczne trenerów: Doroty Gierak oraz Artura Karlika pokazały na Podlasiu… stalowy pazur i sięgnęły po wicemistrzostwo Polski!

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W turnieju wystąpiło dwanaście najlepszych szkolnych drużyn w kraju, które wcześniej wywalczyły awans w eliminacjach wojewódzkich i międzywojewódzkich.
W gronie finalistów znalazła się również Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli. Reprezentantki „Trójki” nie tylko godnie reprezentowały miasto i województwo podkarpackie, ale osiągnęły wynik, który przejdzie do historii szkolnego sportu w Stalowej Woli.

Kamila Pietroniec, Natalia Śnios, Julia Sokal, Martyna Sioda oraz Paulina Gierłach, na co dzień trenują koszykówkę w Stali Stalowa Wola w dziesięciu spotkaniach odniosły aż osiem zwycięstw, co dało im srebrne medale i tytuł wicemistrzyń Polski. Stalowowolanki pokonały kolejno drużyny z Jeleniej Góry (8:3), Wysokiego Mazowieckiego (9:8), Leszna (12:10), Szczecina (7:3), Piaseczna (15:6) oraz Elbląga (11:10). Natomiast przegrały z Łomży (6:12) oraz Gorzowa Wielkopolskiego (5:12).

Mistrzostwo zdobyła PSP 13 Gorzów Wielkopolski. To rywal wyjątkowy. Miasto od lat należy do najważniejszych ośrodków kobiecej koszykówki w Polsce, a jego wizytówką jest ekstraklasowy klub PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski. „Złoto” zapewniły sobie jedna wygraną więcej.

Końcowa kolejność: 1. PSP nr 13 Gorzów Wielkopolski (9 zwycięstw, 1 porażka; 80:41), 2. PSP nr 3 Stalowa Wola (8 zwycięstw, 2 porażki; 92:72), 3. PSP 4 Łomża (7 zwycięstw, 3 porażki; 86:70).

Sukces „Trójki” jest tym bardziej wartościowy, że zaledwie kilka dni wcześniej w Głuchołazach rozegrano finał Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce 5x5 dziewcząt. Tam również triumfowała drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego, a reprezentacja PSP 3 Stalowa Wola zajęła szóste miejsce. Tym razem jednak zawodniczki PSP nr 3 pokazały pełnię swoich możliwości i sięgnęły po historyczne srebro mistrzostw Polski. To jeden z największych sukcesów stalowowolskiego sportu szkolnego w ostatnich latach.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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