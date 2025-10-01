Spróbuj swoich sił na korcie. W niedzielę Rodzinny Piknik Tenisowy

Piknik rozpocznie się o godz. 11, grami i zabawami dla dzieci, które rywalizować mogą w kategorii: niebieskiej (5-7 lat), czerwonej (7-8 lat) i pomarańczowej (9 lat).Około godz. 13 wejdą rozpocznie się rywalizacja w kategoriach: piłka zielona (dzieci w wieku ok. 9–10 lat oraz początkujący dorośli) oraz piłka żółta (starsi juniorzy oraz dorośli). Piknik ma na celu popularyzację tenisa wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin. Odbywać się będzie przy wsparciu Miasta Stalowa Wola.