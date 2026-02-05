25 lat więzienia za brutalne znęcanie się nad 2,5-letnim chłopcem

Mężczyzna był oskarżony o brutalne znęcanie się nad wówczas 2,5-letnim synem swojej partnerki w 2022 roku, a także o zgwałcenie dziecka i usiłowanie jego zabójstwa. Sąd odstąpił od wymierzenia kary za usiłowanie zabójstwa, uznając, że Vitalij S. dobrowolnie zrezygnował z doprowadzenia do śmierci chłopca. Z pierwszego zarzutu - zgwałcenia - sąd również wyłączył winę oskarżonego, stwierdzając brak dowodów.

Matka chłopca, Oksana P. (25 lat), została uznana winną udzielenia pomocnictwa Vitalijowi S. w popełnionych czynach. Sąd skazał ją na 10 lat więzienia. Oboje skazani mają również solidarnie zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz chłopca, Danyla P.

Chłopiec, który obecnie ma 5,5 roku, nadal pozostaje w stanie skrajnie ciężkim. Lekarze podkreślają, że nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w październiku 2022 roku. Oksana P. i Vitalij S., mieszkający od kilku miesięcy w Stalowej Woli, mieli systematycznie znęcać się nad chłopcem. 5 października 2022 roku mężczyzna zawiózł dziecko w stanie krytycznym do szpitala w Stalowej Woli. Lekarze natychmiast powiadomili policję. Chłopiec miał liczne obrażenia ciała, wskazujące na bicie i przypalanie papierosami.

Po zatrzymaniu oboje usłyszeli zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, połączonego ze zgwałceniem małoletniego, oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. W rzeszowskim szpitalu Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną ratującą życie. Pod koniec listopada 2022 roku jego stan pozwolił na samodzielne oddychanie, jednak nadal pozostaje całkowicie zależny od opieki medycznej.