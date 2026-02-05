Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
Oksana P. przed pierwszą rozprawą w 2024 roku
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 lutego 2026

25 lat więzienia za brutalne znęcanie się nad 2,5-letnim chłopcem

4 lutego przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu zapadł wyrok w głośnej sprawie dotyczącej znęcania się nad małoletnim chłopcem. Oskarżony Vitalij S. (28 lat) został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Mężczyzna był oskarżony o brutalne znęcanie się nad wówczas 2,5-letnim synem swojej partnerki w 2022 roku, a także o zgwałcenie dziecka i usiłowanie jego zabójstwa. Sąd odstąpił od wymierzenia kary za usiłowanie zabójstwa, uznając, że Vitalij S. dobrowolnie zrezygnował z doprowadzenia do śmierci chłopca. Z pierwszego zarzutu - zgwałcenia - sąd również wyłączył winę oskarżonego, stwierdzając brak dowodów.

Matka chłopca, Oksana P. (25 lat), została uznana winną udzielenia pomocnictwa Vitalijowi S. w popełnionych czynach. Sąd skazał ją na 10 lat więzienia. Oboje skazani mają również solidarnie zapłacić 100 tysięcy złotych nawiązki na rzecz chłopca, Danyla P.

Chłopiec, który obecnie ma 5,5 roku, nadal pozostaje w stanie skrajnie ciężkim. Lekarze podkreślają, że nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w październiku 2022 roku. Oksana P. i Vitalij S., mieszkający od kilku miesięcy w Stalowej Woli, mieli systematycznie znęcać się nad chłopcem. 5 października 2022 roku mężczyzna zawiózł dziecko w stanie krytycznym do szpitala w Stalowej Woli. Lekarze natychmiast powiadomili policję. Chłopiec miał liczne obrażenia ciała, wskazujące na bicie i przypalanie papierosami.

Po zatrzymaniu oboje usłyszeli zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, połączonego ze zgwałceniem małoletniego, oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. W rzeszowskim szpitalu Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną ratującą życie. Pod koniec listopada 2022 roku jego stan pozwolił na samodzielne oddychanie, jednak nadal pozostaje całkowicie zależny od opieki medycznej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Setki kierowców nadal łamią przepisy na DW 871
Stalowa Wola
Setki kierowców nadal łamią przepisy na DW 871
Kusoki dla seniorów w Zaklikowie
Zaklików
Kusoki dla seniorów w Zaklikowie
W Stalowej Woli powstanie kolejny zbiornik retencyjny
Stalowa Wola
W Stalowej Woli powstanie kolejny zbiornik retencyjny
Prawie 600 tys. zł na place zabaw przy żłobkach w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Prawie 600 tys. zł na place zabaw przy żłobkach w Stalowej Woli
4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem
4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem
Bezdomny uratowany przed zimnem dzięki reakcji mieszkańców
Nisko
Bezdomny uratowany przed zimnem dzięki reakcji mieszkańców
ATD świętuje 80 lat i sięga po Różewicza
Stalowa Wola
ATD świętuje 80 lat i sięga po Różewicza
Uroczystości z okazji 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir
Stalowa Wola
Uroczystości z okazji 86. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu