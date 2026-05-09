Spotkanie z poetką Iwoną Szetelą w stalowowolskiej bibliotece

Wydarzenie zaplanowano w holu na pierwszym piętrze budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10. Spotkanie organizują biblioteka oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna”.

Iwona Szetela zadebiutowała w latach 90. i od tego czasu aktywnie działa na scenie literackiej Podkarpacia. W ubiegłym roku wydała dwa tomiki poezji - „Aleja uniesienia” oraz „Dokąd zmierzasz...?”, w których porusza tematy codzienności, natury, miłości i duchowości. Jej twórczość była wielokrotnie nagradzana w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o inspiracjach autorki, jej drodze twórczej oraz najnowszych publikacjach. Wstęp jest wolny.