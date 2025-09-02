Miesięcznik
Spotkanie z Adamem Woronowiczem podczas Stalove Festival

Już w najbliższą niedzielę, 7 września 2025 roku, na Scenie Kreatywnej „Planeta Stalova” w Stalowej Woli pojawi się wyjątkowy gość – Adam Woronowicz. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30 na Błoniach nad Sanem.

Adam Woronowicz to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Publiczność zna go z wielu wybitnych ról – od dramatycznych kreacji w kinie i teatrze, po znakomite role komediowe. Jego dorobek artystyczny od lat inspiruje widzów, a sam aktor należy do grona tych twórców, którzy swoją osobowością i talentem potrafią wciągnąć w świat sztuki każdego odbiorcę.

Spotkanie ze znanym aktorem będzie miało formułę otwartą, co oznacza, że wszyscy uczestnicy festiwalu będą mogli wysłuchać rozmowy i zadać pytania. To niepowtarzalna okazja, aby z bliska poznać artystę, którego kreacje filmowe i teatralne na stałe zapisały się w pamięci widzów.

Wydarzenie odbywa się w ramach Stalove Festival, który potrwa od 5 do 7 września i wpisuje się w obchody 80-lecia nadania praw miejskich Stalowej Woli.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i gości miasta do udziału w spotkaniu z Adamem Woronowiczem – artystą, który od lat zachwyca swoją twórczością i nieustannie inspiruje kolejne pokolenia widzów.

