Spotkanie świąteczne i podsumowanie roku Koła AK w Stalowej Woli

W swoim wystąpieniu opowiedziała licznie zgromadzonym uczestnikom o kontaktach z patriotyczną rodziną państwa Marii i Mariana Trondowskich oraz ich dziećmi. Historia ta spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, a prezes Koła, Zbigniew Markut, uzupełnił ją prezentując sylwetki pięciu braci Trondowskich – patriotów i bohaterów.

Podczas spotkania wspomniano również o daleko zaawansowanych działaniach Koła związanych z upamiętnieniem tej patriotycznej rodziny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również rzeźbiarz Stanisław Popek oraz numizmatyk Wojciech Ogórek.

Spotkanie miało charakter świąteczny, a jednocześnie podsumowujący działalność Koła w 2025 roku. Była to także okazja do zaprezentowania wznowionego, po latach pandemii, wydania Rocznika Koła 2025, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Rocznik Koła stanowi odzwierciedlenie działalności Związku w ciągu roku. Publikacja gromadzi artykuły członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poświęcone aktualnym wydarzeniom oraz faktom z przeszłości, a także sylwetkom osób wpisanych w historię Stalowej Woli, Niska i okolic.

W najnowszym wydaniu, w stałym cyklu tematycznym Relacje i sprawozdania, znalazły się m.in. wspomnienie pani profesor Marii Witowskiej o rodzinie Trondowskich, artykuł Piotra Niemca „Z zagipsowanymi ustami” opisujący tragiczne wydarzenia z 12 lipca 1945 roku w Janowie Lubelskim oraz apel prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pod wymownym tytułem: „Nie dzielmy Ojczyzny”.

Rocznik zawiera również bogato ilustrowane artykuły prezentujące działalność Koła w ciągu roku, autorstwa Zbigniewa Markuta, Grażyny Bogacz oraz Mariusza Kowalika – głównego redaktora wydania 2025.

Grażyna Bogacz