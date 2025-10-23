Spotkanie pełne tajemnic z Krzysztofem Piersą

22 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli czytelnicy mieli okazję poznać kulisy powstawania książek „Gustloff. Tajemnica bursztynowej komnaty” oraz „Riese. Tajemnica Gór Sowich”. Obie powieści od miesięcy utrzymują się na czołowych miejscach list sprzedaży, przyciągając miłośników historii i zagadek XX wieku.

Autor z pasją opowiadał o inspiracjach i pracy nad swoimi książkami, zdradzając, jak łączy wątki historyczne z literacką fikcją. W „Gustloffie” zabiera czytelników w podróż przez Bałtyk śladami legendarnej Bursztynowej Komnaty, a w „Riese” prowadzi w głąb tajemniczego kompleksu w Górach Sowich, gdzie - według niektórych teorii - może kryć się Złoty Pociąg.

Nie zabrakło też pytań od publiczności. Uczestnicy chcieli wiedzieć, jak autor godzi zawód terapeuty z pisarstwem i skąd czerpie tak szczegółową wiedzę historyczną. Piersa odpowiadał z humorem i swobodą, chętnie dzieląc się anegdotami z pracy nad książkami.

Na zakończenie spotkania czytelnicy mogli nabyć obie powieści w kolekcjonerskiej oprawie z barwionymi brzegami. Zainteresowanie było ogromne – niemal każdy uczestnik wyszedł z egzemplarzem podpisanym przez autora i osobistą dedykacją.

Wieczór z Krzysztofem Piersą w stalowowolskiej MBP okazał się inspirującą podróżą przez historię, wyobraźnię i pasję tworzenia.