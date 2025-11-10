Miesięcznik
Recepta na szczęście
Stalowa Wola 10 listopada 2025

Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli

W piątek, 14 listopada, o godz. 18, w Prestige Hotel przy ul. Poniatowskiego 60 w Stalowej Woli odbędzie się spotkanie otwarte z mieszkańcami, podczas którego będzie można porozmawiać o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i Unii Europejskiej.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W wydarzeniu wezmą udział:

  • Daniel Obajtek – poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2018-2024 prezes PKN Orlen,

  • Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów w latach 2017-2023,

  • Dominik Tarczyński – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie wystąpieniom zaproszonych gości, którzy przedstawią swoje spojrzenie na bieżące sprawy w kraju i Europie.

Druga część będzie miała formę rozmowy z mieszkańcami - uczestnicy będą mogli zadawać pytania i podzielić się swoimi opiniami.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

