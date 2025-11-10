Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli

W wydarzeniu wezmą udział:

Daniel Obajtek – poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2018-2024 prezes PKN Orlen,

Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów w latach 2017-2023,

Dominik Tarczyński – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie wystąpieniom zaproszonych gości, którzy przedstawią swoje spojrzenie na bieżące sprawy w kraju i Europie.

Druga część będzie miała formę rozmowy z mieszkańcami - uczestnicy będą mogli zadawać pytania i podzielić się swoimi opiniami.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.