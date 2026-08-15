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Krzeszów 15 sierpnia 2026

Spotkanie o boreliozie i kleszczach w Krzeszowie

Jak chronić się przed kleszczami, na co zwracać uwagę i co warto wiedzieć o boreliozie? O tych zagadnieniach będą mogli porozmawiać mieszkańcy gminy Krzeszów podczas specjalnego spotkania edukacyjnego

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie zapraszają na spotkanie poświęcone tematyce boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu.

Wydarzenie odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 14 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie przy ul. Rynek 9.

Spotkanie będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat chorób przenoszonych przez kleszcze. W okresie, gdy aktywność tych pajęczaków stanowi szczególne zagrożenie dla osób spędzających czas na łonie natury, profilaktyka i znajomość podstawowych zasad ochrony mają duże znaczenie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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