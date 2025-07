Spotkanie beniaminków z Gorzyc i Łowiska na dzień dobry. Sokół pojedzie do Krosna

Już w 1. kolejce dojdzie do spotkania pierwszej i drugiej drużyny ubiegłego sezonu w lidze okręgowej. Stal Gorzyce podejmie ŁKS Łowisko. W „okręgówce” ich spotkanie w Łowisku zakończyło się zwycięstwem Stali 2:0, natomiast w Gorzycach górą byli piłkarze ŁKS-u, wygrywając 2:1. Sokół Nisko zainauguruje ligowy sezon w Krośnie w meczu z Karpatami.

W 2. kolejce (16/17 sierpnia) nasze drużyny będą gospodarzami spotkań. W Nisku jedenastka trenera Jarosława Pacholarza podejmie Stal Łańcut, do Łowiska przyjadą Błękitni Ropczyce, a do Gorzyc Błażowianka - mistrz ligi okręgowej grupa rzeszowska, którego trenerem jest Konrad Bober, były asystent Szymona Szydełko, kiedy ten prowadził Stal Stalowa Wola w 2 i 3 lidze.

3. kolejka odbędzie się w środę, 20 sierpnia i wtedy Sokół Nisko pojedzie do Wiśniowej na spotkanie z Wisłoka, Stal Gorzyce zmierzy się w Przemyślu z Polonią, a ŁKS Łowisko zagra na wyjeździe z Błażowianką.