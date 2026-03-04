Spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem

Michał Śmielak mieszka w Sandomierzu, polskiej stolicy zbrodni, zatem rozwiązywanie zagadek kryminalnych ma we krwi.

Jako pisarz eksploruje kolejne wymiary związane ze zbrodnią i karą, co zaowocowało wydaniem już ponad dziesięciu powieści. Wszystkie trafiły na listy bestsellerów, co pozwala mu spełniać największe marzenie z dzieciństwa: być pisarzem i oddawać w ręce Czytelniczek i Czytelników kolejne historie.

- Zaczynając pisać jakąkolwiek nową książkę szybko wypełniam ją trupami niezależnie od początkowego założenia, stąd można spodziewać się po mnie w przyszłości głównie thrillerów i kryminałów – mówi Michał Śmielak.

Jego książki cechuje nawiązanie do historii, demonologii ludowej, lokalnych wierzeń i legend oraz humor łagodzący brutalność kryminalnej opowieści. Uwielbia także osadzać akcję swoich powieści w małych, lokalnych społecznościach, które z racji miejsca zamieszkania zna na wylot.

Niezmiennie twierdzi, że w pisaniu najważniejsze to dobrze opowiedzieć historię i rozkochać Czytelnika w głównym bohaterze.

Prywatnie to fan rekonstrukcji historycznej, szwendania się po górach, ciężkiej muzyki, gier mmorpg i motocykli. Miłośnik dobrego jedzenia, którym to uczuciem chce zarazić cały kraj.

Co ciekawe, pisarz odwiedził już stalowowolską bibliotekę w październiku 2025 roku. Prywatnie. Był gościem spotkania z pisarką Magdą Stachulą. Jest wielbicielem jej talentu i znajomym.

Podczas spotkania w MBP będzie można oczywiście kupić książki M. Śmielaka i poprosić autora o autograf.

Popularny pisarz w swoim dorobku ma min. nagrody:

"Vivelo Book Awards 2024" w kategorii "Kryminał roku" za książkę "Osada".

"Kryminalny Magiel 2024" - Najlepszy Kryminał Retro - za książkę "Osada".

"Książka roku 2024 Granice.pl" w kategorii "Kryminał" za "Cienie dawnych grzechów" napisane wspólnie z Mieczysławem Gorzką.

Był także nominowany do:

Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa 2022 za książkę "Wnyki".

Wielki Kaliber - za książkę "Osada"

Best Audio Empik Go 2024 - kategoria kryminał za książkę "Gleba".