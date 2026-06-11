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Stalowa Wola 11 czerwca 2026

„Spotkania z ekologią” na osiedlu Energetyków

Warsztaty ekologiczne, wymiana roślin i atrakcje dla całych rodzin - tak zapowiada się wydarzenie „Spotkania z ekologią - zielone warsztaty i kuchnia Zero Waste”, które odbędzie się w piątek, 12 czerwca, na placu zabaw przy ul. Energetyków w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W programie znalazły się m.in. warsztaty rękodzielnicze, sadzenie ziół, degustacja herbat ziołowych oraz zajęcia poświęcone idei Zero Waste. Organizatorzy przygotowali również akcję wymiany roślin - każdy może przynieść własną sadzonkę i znaleźć dla niej nowy dom.

Na najmłodszych czekać będą konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, skręcanie balonów, wata cukrowa i grill. Początek wydarzenia o godz. 16.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” wraz z partnerami. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Gminy Stalowa Wola w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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