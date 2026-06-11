„Spotkania z ekologią” na osiedlu Energetyków

W programie znalazły się m.in. warsztaty rękodzielnicze, sadzenie ziół, degustacja herbat ziołowych oraz zajęcia poświęcone idei Zero Waste. Organizatorzy przygotowali również akcję wymiany roślin - każdy może przynieść własną sadzonkę i znaleźć dla niej nowy dom.

Na najmłodszych czekać będą konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, skręcanie balonów, wata cukrowa i grill. Początek wydarzenia o godz. 16.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” wraz z partnerami. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Gminy Stalowa Wola w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego.