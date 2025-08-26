Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Leć z nami
0.0 / 5
Jarocin 26 sierpnia 2025

Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już po raz 25!

W minioną niedzielę, 17 sierpnia, teren rekreacyjny przy scenie plenerowej w Jarocinie wypełnił się muzyką, atrakcjami i radosnym gwarem.

REKLAMA
avatar
Mama na etacie

Freelancer

Już po raz dwudziesty piąty odbyły się tam „Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin” – wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz gminy.

Koncerty, konkursy i wspólna zabawa

Na scenie pojawili się lokalni artyści, zespoły wokalne i taneczne, a publiczność rozgrzał koncert Wojciecha Gąsowskiego. Wieczorem nie mogło zabraknąć największej gwiazdy tegorocznej edycji – Zenka Martyniuka z zespołem Akcent, którego występ przyciągnął tłumy fanów. Spotkanie zakończył pełen energii koncert Abis Live Band.

W ciągu dnia odbywały się także warsztaty wędkarskie, III Gminny Turniej Sołectw, wystawy rękodzieła i fotografii, pokazy ceramiki, a najmłodsi mogli korzystać z darmowego dmuchanego placu zabaw i wesołego miasteczka. Smakosze chętnie zaglądali na stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, które jak co roku zachwyciły bogactwem potraw.

Nagrody i wyróżnienia

Tradycyjnie wręczono „Złote Wiewiórki”, nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy. Po raz pierwszy przyznano także Stypendia Wójta Gminy Jarocin za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Nagrody odebrali również laureaci ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Latające cuda natury 2025” oraz zwycięzcy Turnieju Sołectw.

Święto całych rodzin

„Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin” to nie tylko muzyka i atrakcje, ale także okazja do integracji lokalnej społeczności i promocji gminy. Bogaty program sprawił, że każdy – od najmłodszych po seniorów – znalazł coś dla siebie.

Organizatorami imprezy byli: GOKSiR Jarocin oraz Urząd Gminy Jarocin, a partnerami m.in. OSP Jarocin, OSP Domostawa i GZK Jarocin.

📸 Galeria zdjęć z wydarzenia znajdziesz poniżej.

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Dzwon obok monumentu
Stalowa Wola
Dzwon obok monumentu
53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
Nisko
53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
Dziękowali za tegoroczne plony
Rudnik nad Sanem
Dziękowali za tegoroczne plony
Święto Niska już w tę niedzielę
Nisko
Święto Niska już w tę niedzielę
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
Stalowa Wola
Finał Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Rozwadowie
45-latek odpowie za uprawę konopi i posiadanie narkotyków
Stalowa Wola
45-latek odpowie za uprawę konopi i posiadanie narkotyków
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Stalowa Wola
„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
Stalowa Wola
Zbyt szybka jazda w mieście kosztowała go prawo jazdy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu