Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już po raz 25!

Już po raz dwudziesty piąty odbyły się tam „Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin” – wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz gminy.

Koncerty, konkursy i wspólna zabawa

Na scenie pojawili się lokalni artyści, zespoły wokalne i taneczne, a publiczność rozgrzał koncert Wojciecha Gąsowskiego. Wieczorem nie mogło zabraknąć największej gwiazdy tegorocznej edycji – Zenka Martyniuka z zespołem Akcent, którego występ przyciągnął tłumy fanów. Spotkanie zakończył pełen energii koncert Abis Live Band.

W ciągu dnia odbywały się także warsztaty wędkarskie, III Gminny Turniej Sołectw, wystawy rękodzieła i fotografii, pokazy ceramiki, a najmłodsi mogli korzystać z darmowego dmuchanego placu zabaw i wesołego miasteczka. Smakosze chętnie zaglądali na stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, które jak co roku zachwyciły bogactwem potraw.

Nagrody i wyróżnienia

Tradycyjnie wręczono „Złote Wiewiórki”, nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy. Po raz pierwszy przyznano także Stypendia Wójta Gminy Jarocin za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Nagrody odebrali również laureaci ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Latające cuda natury 2025” oraz zwycięzcy Turnieju Sołectw.

Święto całych rodzin

„Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin” to nie tylko muzyka i atrakcje, ale także okazja do integracji lokalnej społeczności i promocji gminy. Bogaty program sprawił, że każdy – od najmłodszych po seniorów – znalazł coś dla siebie.

Organizatorami imprezy byli: GOKSiR Jarocin oraz Urząd Gminy Jarocin, a partnerami m.in. OSP Jarocin, OSP Domostawa i GZK Jarocin.

📸 Galeria zdjęć z wydarzenia znajdziesz poniżej.