Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już 16 sierpnia

Program rozpocznie się już o 8.30 warsztatami wędkarskimi. O godzinie 14 zaplanowano IV Gminny Turniej Sołectw, natomiast o 16 odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy.

Dziesięć minut później, o 16.10, rozpocznie się część artystyczna. Na scenie wystąpią: zespół taneczny „Element”, Wesołe Kumosie, Brokaty, Jargocianie, sekcja wokalna dziecięca i młodzieżowa z GOKSTiR w Jarocinie, Emila i Kamila Pliszka oraz Konrad Kłyza.

O 17.40 przyjdzie czas na wręczenie wyróżnień i nagród. W programie znalazły się: wręczenie statuetek Złota Wiewiórka - nagroda Wójta Gminy Jarocin, wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Latające Cuda Natury”, wręczenie stypendiów Wójta Gminy Jarocin, a także wręczenie nagród w ramach IV Gminnego Turnieju Sołectw.

Wieczór będzie należał do muzyki. O 18.30 zaplanowano koncert Sylwii Piotrowskiej, o 20.00 wystąpią Brathanki, a o 22.30 imprezę zakończy DJ Disco Duck.

Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy chcą spędzić na miejscu cały dzień. Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się wystawa fotograficzna, wystawy rękodzieła lokalnych twórców, stoiska gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska promocyjne sponsorów, gastronomia „WeglaresArt” - foodtrucki, Klauny wesołki - animacje dla dzieci oraz Wesołe miasteczko.

Za organizację wydarzenia odpowiadają GOKSTiR w Jarocinie oraz Gmina Jarocin.