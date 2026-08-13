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Publiczność podczas koncertów w Jarocinie w 2025 roku. Fot. GOKSTiR Jarocin
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Jarocin 13 sierpnia 2026

Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin już 16 sierpnia

W niedzielę, 16 sierpnia, na terenie rekreacyjnym nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie odbędą się Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin. Organizatorzy przygotowali program, w którym znalazły się zarówno wydarzenia sportowe i rodzinne, uroczyste wręczenia nagród, jak i koncerty. Na uczestników czekać będą również liczne atrakcje towarzyszące.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program rozpocznie się już o 8.30 warsztatami wędkarskimi. O godzinie 14 zaplanowano IV Gminny Turniej Sołectw, natomiast o 16 odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy.

Dziesięć minut później, o 16.10, rozpocznie się część artystyczna. Na scenie wystąpią: zespół taneczny „Element”, Wesołe Kumosie, Brokaty, Jargocianie, sekcja wokalna dziecięca i młodzieżowa z GOKSTiR w Jarocinie, Emila i Kamila Pliszka oraz Konrad Kłyza.

O 17.40 przyjdzie czas na wręczenie wyróżnień i nagród. W programie znalazły się: wręczenie statuetek Złota Wiewiórka - nagroda Wójta Gminy Jarocin, wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Latające Cuda Natury”, wręczenie stypendiów Wójta Gminy Jarocin, a także wręczenie nagród w ramach IV Gminnego Turnieju Sołectw.

Wieczór będzie należał do muzyki. O 18.30 zaplanowano koncert Sylwii Piotrowskiej, o 20.00 wystąpią Brathanki, a o 22.30 imprezę zakończy DJ Disco Duck.

Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy chcą spędzić na miejscu cały dzień. Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się wystawa fotograficzna, wystawy rękodzieła lokalnych twórców, stoiska gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska promocyjne sponsorów, gastronomia „WeglaresArt” - foodtrucki, Klauny wesołki - animacje dla dzieci oraz Wesołe miasteczko.

Za organizację wydarzenia odpowiadają GOKSTiR w Jarocinie oraz Gmina Jarocin. 

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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